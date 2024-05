Geblesseerde Canet pakt Moto2-pole Le Mans, Van den Goorbergh vijftiende

Het Moto2-veld moet het dit weekend stellen zonder Bo Bendsneyder. De Nederlander brak in Jerez een sleutelbeen en ontbreekt in Le Mans daardoor bij Gas Up. Hij wordt aldaar vervangen door Daniel Muñoz, die in zijn eerste Moto2-raceweekend meteen veroordeeld werd tot deelname aan Q1. Dat gold eveneens voor de niet geheel fitte Arón Canet en Zonta van den Goorbergh, die zich in de twee meetellende trainingen niet bij de snelste veertien rijders konden plaatsen.

Canet begon sterk aan het eerste segment van de kwalificatie door meteen naar 1.35.817 en vervolgens 1.35.461 te snellen, waarna Van den Goorbergh aansloot op de tweede positie op een ruime tiende achterstand. De RW Racing GP-rijder slaagde er met zijn derde ronde in om de eerste plek te veroveren met 1.35.437, zijn snelste rondetijd van het weekend tot dusver. In de slotfase werd nog gejaagd op verbeteringen, maar de tijd van Van den Goorbergh bleef staan. Hij verzekerde zich zo van een plekje in Q2, waar ook Canet, Senna Agius en Izan Guevara zich voor plaatsten.

Snelle Canet crasht, gele vlag hindert Van den Goorbergh

Het achttiental voor de strijd om pole-position was zodoende compleet en vanaf 14.10 uur kregen de rijders vijftien minuten de tijd om zich van een zo goed mogelijke startpositie te verzekeren. Van den Goorbergh begon solide aan zijn kwalificatie door met zijn eerste ronde de derde tijd te rijden. Hij zou vervolgens in het restant van de eerste run terugvallen naar de twaalfde positie, terwijl Manuel González juist naar de snelste tijd ging. Met 1.35.497 ging de Gresini-rijder halverwege aan kop, vlak voor Alonso López, Guevara, Canet en Sergio García. Voor Marcos Ramírez en Jake Dixon begon de kwalificatie niet zoals gehoopt, want zij crashten in respectievelijk de laatste en voorlaatste bocht.

De tweede run zou uiteindelijk uitsluitsel moeten brengen in de strijd om pole-position. De eerste die goed aanzette was Canet. De Fantic-rijder, die twee weken geleden zijn enkel nog brak, klokte 1.35.037 en dat bleek uiteindelijk ook genoeg voor pole, ondanks een crash laat in de sessie waarbij hij zich opnieuw bezeerde aan zijn enkel. Door die crash - en een eerdere crash van Agius - konden veel rijders zich uiteindelijk niet meer verbeteren, waardoor Joe Roberts beslag legde op de tweede plek, gevolgd door García. Albert Arenas stelde de vierde plek veilig, voor López en González. Guevara, Agius, Filip Salac en Tony Arbolino voltooiden de top-tien, terwijl Van den Goorbergh door geschrapte rondetijden genoegen moest nemen met de vijftiende plaats.

De Moto2 Grand Prix van Frankrijk wordt zaterdag om 12.15 uur verreden.

Uitslag kwalificatie Moto2 Grand Prix van Frankrijk