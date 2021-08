Gardner wint Britse GP, Fernandez verliest terrein in titelstrijd

Gardner moest zondagmiddag van de tweede rij vertrekken en vocht zich in rap tempo naar voren. De WK-leider duelleerde rondenlang met Marco Bezzecchi, maar in de slotfase had de KTM Ajo-coureur iets meer snelheid. Gardner wist een laatste aanval af te slaan en pakte zodoende zijn vierde overwinning van het seizoen.

Deze zege was de meest significante van het seizoen aangezien teamgenoot en titelkandidaat Raul Fernandez de finish niet haalde. De jonge Spanjaard crashte in de slotfase van de wedstrijd bij het uitkomen van Farm en had pijn. Uiteindelijk kon hij zichzelf in veiligheid brengen, maar hij kreeg wel een nulscore achter zijn naam.

De laatste podiumplek in de Britse Grand Prix was voor Jorge Navarro. De Spanjaard wist thuisrijder Sam Lowes in de slotfase te kloppen. Fabio di Giannantonio werd vijfde voor Augusto Fernandez en Aron Canet. Xavi Vierge werd achtste terwijl Ai Ogura op de negende stek eindigde. Joe Roberts maakte de top-tien compleet.

Bo Bendsneyder kende geen geweldige Britse Grand Prix. Hij mocht als dertiende vertrekken, maar viel vrijwel meteen terug. Uiteindelijk kwam de Rotterdammer nog wat naar voren en sleepte hij een WK-punt uit het vuur. Bendsneyder werd vijftiende.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Groot-Brittannië