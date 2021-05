Gardner klopt Fernandez in Moto2-race op Mugello

Het verdrietige nieuws van het overlijden van Moto3-coureur Jason Dupasquier (19) was amper doorgedrongen in de paddock of de Moto2-coureurs vertrokken voor hun Italiaanse GP. Want hoe wreed het ook klinkt, de sport gaat gewoon door. SAG Racing-coureur Thomas Lüthi was afwezig. De Zwitser is erg close met de familie Dupasquier en hij had zondag voor de warm-up al besloten om niet aan de start te komen in de race.

De Moto2-wedstrijd werd een onderonsje tussen de beide KTM Ajo-rijders Gardner en Fernandez. De Spanjaard ging lange tijd aan kop, maar viel in de tweede helft van de race terug in de schoot van Gardner. De Australiër profiteerde bovendien van de crash van Sam Lowes, die drie ronden voor het eind ten val kwam. Lowes bleef ongedeerd, maar incasseerde opnieuw een flinke tik in de titelstrijd.

Gardner had in de laatste ronde de aansluiting gevonden bij Fernandez en ging in bocht 10 aan de Spanjaard voorbij. In de laatste rechte lijn kwam Fernandez nog heel dichtbij, maar met een marge van veertien duizendsten van een seconde ging de overwinning naar WK-leider Gardner.

De derde plek was aanvankelijk voor Joe Roberts, maar hij had de track limits overschreden in de laatste ronde. Uit de herhaling bleek dat Roberts inderdaad over de schreef was gegaan, maar de marge was bijzonder klein. Daardoor pakte Marco Bezzecchi een podium in zijn thuisrace. Roberts werd als vierde geklasseerd, de Amerikaan was logischerwijs zeer ontstemd over het feit dat hij z’n podium kwijtraakte.

Marcel Schrotter eindigde op de vijfde plaats voor de indrukwekkende rookies Ai Ogura en Tony Arbolino. Cameron Beaubier kende een ijzersterke wedstrijd. Hij moest vanuit de achterhoede starten en kwam helemaal naar de achtste plaats. Hafizh Syahrin bezorgde NTS RW Racing GP de eerste top-tien van het jaar. De Maleisiër werd negende voor Stefano Manzi. Moto2-debutant Fermin Aldeguer eindigde achter Aron Canet op de twaalfde plaats. Hector Garzo werd dertiende voor Jake Dixon.

Bo Bendsneyder maakte een goede start in de Grand Prix van Italië en lag elfde na de eerste ronden. Ergens halverwege de race verloor de Rotterdammer echter wat tijd waardoor hij terugviel naar de zestiende plaats. Door een crash van Marcos Ramirez kwam Bendsneyder uiteindelijk toch nog in de punten terecht. Hij werd vijftiende.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Italië