Franse GP “kwestie van overleven” voor Van den Goorbergh

Zonta van den Goorbergh beleefde dit weekend zijn eerste kennismaking met het Bugatti Circuit. Het was tijdens de race warmer dan eerder in het weekend en dat maakte het tot een lastige wedstrijd. Het was daarom al snel afzien voor de 16-jarige Van den Goorbergh. “Dit was vandaag geen makkelijke race”, zegt hij. “Van start tot finish heb ik af moeten zien. De start op zich was niet slecht maar al naar twee, drie ronden begonnen de problemen en werd het een kwestie van overleven.” Ook Mugello belooft wat dat betreft een pittige opgave te worden, verwacht Van den Goorbergh. Voor de reis naar Italië staat er daarom eerst nog een testdag op het TT Circuit op het programma. “Het is niet anders, vanaf nu ligt eerst de focus op de ‘testdag’ die we dinsdag hebben op het TT Circuit Assen, een test die niet alleen in het teken staat van onze thuiswedstrijd maar ook een goede mogelijkheid is om ons voor te bereiden op de volgende race in Mugello - wat voor mij opnieuw een lastige baan zal gaan worden op de Moto2 machine.”

Teamgenoot Barry Baltus lag op de negende plek en had net de snelste raceronde gereden toen hij op vijf ronden van het einde ten val kwam. De Waalse coureur was er aanvankelijk helemaal kapot van, maar zag later in dat hij een positief weekend achter de rug had. “Het was een positieve derde en afsluitende dag voor mij hier in Le Mans, dit ondanks mijn crash in het tweede deel van de race. Mijn start was niet echt heel erg goed, maar na een paar ronden had ik het juiste ritme te pakken, voelde ik me gewoon heel erg sterk en was ik de ronde voor mijn crash zelfs de snelste coureur op de baan. Dus al met al veel positieve dingen. Mijn vertrouwen op de motor was dit weekend gewoon super, helemaal vanmiddag in de race en daar ben ik heel erg blij mee. Een woord van dank aan de jongens in het team, eens zullen we op de bovenste trede staan.”

Voor teammanager Jarno Janssen was het na afloop van de race zaak om zijn jongens te troosten en de neuzen in de juiste richting te krijgen voor de komende weken, die belangrijk worden. “We staan helaas met lege handen, maar ik kan niet anders zeggen dan dat Barry een geweldige race gereden heeft”, stelt Janssen. “Het was natuurlijk jammer dat hij in het tweede deel van de race de voorkant kwijtraakte en ten val kwam, maar daarvoor reed hij een geweldige race en was hij na een iets mindere start één van de snelste coureurs op de baan. Ik denk dat we blij moeten zijn met Barry’s progressie, maar zeker ook die van Zonta. Voor Zonta was het een lange en moeilijke race, maar ondanks dit behaalde hij met de zeventiende plaats wel zijn beste klassering van het seizoen. Le Mans is gewoon een hele lastige baan en als je hier dan voor het eerst komt, moet je de baan leren kennen maar daar is in een Grand Prix-weekend eigenlijk geen tijd voor. Maar goed, het is een leerproces voor Zonta en ik denk dat ik niet de enige ben die zegt dat hij het tot nu toe in dit seizoen gewoon geweldig goed doet. Dit soort weekenden horen bij het leerproces en dit soort weekenden zullen er ongetwijfeld nog meer gaan komen.”

De Moto2-race in Le Mans werd gewonnen door Augusto Fernandez.