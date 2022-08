Fernandez verschalkt Lopez vlak voor de finish op Silverstone

Augusto Fernandez mocht van pole-position vertrekken maar verloor bij de start de leiding aan Joe Roberts, de tweede man in de startvolgorde. De Spanjaard, samen met Celestino Vietti aan kop in het WK (beiden stonden voor de Britse Grand Prix op 146 punten), probeerde bij de snelle bochtencombinatie Maggots/Becketts weer voorbij Roberts te gaan, maar slaagde hier niet in. Ai Ogura was als derde aangesloten en stoof het duo even verder in de openingsronde voorbij. Dit lukte ook Alonso Lopez. Bij het ingaan van de tweede ronde drukte Lopez door; hij pakte de koppositie af van Ogura.

Vietti bij Bendsneyder

Celestino Vietti Ramus verging het minder goed in de openingsfase. Hij viel terug van een vijfde startplek naar de negende plaats. Er kwam nog meer tegenslag, want hij moest vroeg in de race een long lap nemen na zijn rare en gevaarlijke actie in de warm-up. Een aantal coureurs had zich na de sessie op zondagochtend naast elkaar opgesteld op de baan om een proefstart te maken, toen Vietti kwam aanrijden en zijn machine pal voor de groep parkeerde. Vietti nam de long lap in de vierde ronde en kwam terug op P12, pal achter Bo Bendsneyder. De Nederlander kende een goede start vanaf de zevende startplaats. Hij won in de eerste ronde een plekje, maar vanaf de tweede omloop raakte de Rotterdammer steeds verder achterop.

Lopez laat winst uit handen glippen

Het lukte nieuwkomer Lopez om de eerste plaats vast houden en zelfs een gat te slaan. Zijn voorsprong bedroeg met nog negen ronden te gaan een seconde. Daarmee leek er een stunt aan te komen. Aron Canet ging zich ook met de strijd vooraan bemoeien. Hij werkte zich in de middenfase op naar de tweede plaats, voor Ogura, Fernandez en thuisrijder Jake Dixon. Fernandez wist de strijd te winnen en zette de achtervolging in op Lopez. Hij verkleinde het gat en met nog vier ronden te gaan kon hij het achterwiel aantikken. Lopez gaf echter goed partij met knap verdedigwerk. Maar uiteindelijk moest hij toch buigen voor Fernandez, die een paar bochten voor de finish - bij Brooklands - genadeloos toesloeg. Het verschil bedroeg op de streep slechts 0.070. Fernandez tekende daarmee voor een hattrick na eerdere zeges in Duitsland en Assen. Voor Lopez was het zijn eerste Moto2-podiumfinish.

Achter het strijdende duo rekende thuisrijder Dixon af met Ogura en pakte zo de derde podiumplaats. Canet werd vijfde, Vietti eindigde als zesde. Bendsneyder arriveerde als tiende, achter Roberts, Jorge Navarro en Filip Salac. Voor Zonta van den Goorbergh was het een race om snel te vergeten. De rookie uit Breda wist zijn vertrekpositie (22) te behouden, tot hij in de vierde ronde onderuit ging bij bocht 13. De RW Racing-rijder bleef ongedeerd.

In het kampioenschap gaat Fernandez nu alleen aan de leiding met 171 punten. Ogura (158) is opgeklommen naar de tweede plaats, voor Vietti (156) en Canet (127). Bendsneyder staat twaalfde met 61 punten, voor Silverstone-verrassing Lopez (55).

De volgende race is de Grand Prix van Oostenrijk op 21 augustus.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Groot-Brittannië