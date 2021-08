Fernandez op sublieme wijze naar winst in GP van Oostenrijk

Na de overtuigende overwinning van Marco Bezzecchi in de Grand Prix van Stiermarken was eigenlijk voor de race al duidelijk dat er in de Oostenrijkse GP een andere winnaar zou komen. Dat had te maken met de matige kwalificatie van de Italiaan, die van de vierde startrij moest vertrekken. Vooraan kwam Sam Lowes goed uit de startblokken, maar de ervaren rot had twee jonge honden in zijn spoor. Het duurde niet lang voordat Raul Fernandez en Ai Ogura langs de Brit kwamen en erin slaagden om weg te rijden van de Marc VDS-coureur.

Fernandez had de race onder controle, de marge ten opzichte van Ogura bleef lange tijd zo rond de halve seconde hangen. Met vier ronden te gaan viel de jonge KTM-coureur echter toch een beetje terug in de schoot van Ogura. Fernandez kwam in de laatste ronden onder intense druk, maar wist met twee ronden te gaan te reageren en bouwde weer een voorsprong op van acht tienden van een seconde. Dat was genoeg voor zijn vierde overwinning van het seizoen. Ogura werd tweede en pakte daarmee zijn eerste podiumplek in de Moto2-klasse. Augusto Fernandez liet ook weer van zich horen en scoorde zijn derde podium op rij.

Polesitter Lowes eindigde op anderhalve seconde van zijn teamgenoot als vierde voor Celestino Vietti, een andere indrukwekkende rookie in Moto2. Somkiat Chantra scoorde zijn eerste top-zes van het seizoen. Na de race werden de posities van Chantra en Vietti omgewisseld aangezien de Italiaan in de laatste ronde de track limits had overschreven.

Remy Gardner bleef steken op de zevende plaats. De Australiër verloor een flink aantal punten in het kampioenschap, hij heeft nu nog een voorsprong van 19 punten op zijn teamgenoot Fernandez. Aron Canet kwam als achtste aan de finish terwijl Thomas Lüthi van SAG Racing op de negende stek eindigde. Bezzecchi kon zijn overwinning van vorige week geen vervolg geven, hij moest genoegen nemen met de tiende stek.

Bo Bendsneyder vertrok zonder punten uit Oostenrijk. De Nederlander kende een tegenvallende start van de race en kwam na de eerste ronden als 27ste door. In het vervolg van de wedstrijd reed hij nog een stuk naar voren, maar het was niet genoeg voor punten. De Rotterdammer eindigde op de zeventiende plaats.

Het Moto2-wereldkampioenschap gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Oostenrijk