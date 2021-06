Fernandez dominant naar winst in Moto2 TT van Assen

Fernandez maakte namelijk niet de beste start. In de eerste bocht had hij even een touché met een medecoureur waardoor hij terugviel tot de negende plaats. De KTM Ajo-rijder wist zich echter stilaan terug naar voren te vechten. Daar ontstond een kopgroepje met Sam Lowes, Remy Gardner en Augusto Fernandez. De beide MarcVDS-mannen vochten elkaar de tent uit waardoor Raul Fernandez en Gardner de aansluiting konden krijgen.

Met nog acht ronden te gaan had Raul Fernandez het gevecht met Augusto Fernandez (overigens geen familie) beslist en ging de KTM-man weer aan de leiding. Hij kon vanaf dat moment zijn eigen tempo rijden en zodoende bleek dat hij bij uitstek de snelste man was. Zes ronden voor het einde maakte Augusto Fernandez een fout waardoor de voorsprong van Raul Fernandez groter werd.

De voorsprong van Fernandez kwam niet meer in gevaar. De coureur tekende voor zijn derde overwinning van het seizoen en bevestigde zijn status als meest aantrekkelijke rijder voor de MotoGP in 2022. De coureur heeft naar verluidt een deal gesloten bij Tech3 KTM, maar de officiële bevestiging daarvan is nog niet gekomen.

Zie ook: Fernandez maakt verrassende overstap naar MotoGP bij Tech3

Lowes kreeg in de slotfase de kans om toe te slaan, maar liet zich ringeloren door zijn teamgenoot en Gardner. De Brit zakte daardoor terug tot de vierde plaats en kwam in de laatste ronde niet meer tot een aanval op het podium. Lowes moest genoegen nemen met de vierde plaats, Marco Bezzecchi nam na een moeilijke start genoegen met de vijfde stek.

Ai Ogura kwam wederom goed voor de dag, hij werd zesde voor Jorge Navarro en Xavi Vierge. Marcel Schrotter bracht zijn Intact-machine op de negende plaats aan de finish, VR46-protegé Celestino Vietti maakte de top-tien compleet.

Bendsneyder op achterstand door valse start

Voor Bo Bendsneyder kreeg zijn thuisrace weinig glans. De Rotterdammer maakte een sterke start, te sterk bleek achteraf. Bendsneyder kwam iets te vroeg van zijn plek waardoor hij een dubbele long lap-penalty kreeg. In de vierde en vijfde ronde verloor Bendsneyder daardoor zo’n zes seconden waardoor hij terugviel tot de 21ste plek in de race. Vanaf dat moment was het een gevecht om nog in aanmerking te komen voor een paar WK-punten. Verschillende crashes brachten Bendsneyder uiteindelijk nog op de vijftiende plaats en een WK-punt, maar dit was uiteraard niet naar wens in zijn thuiswedstrijd op het TT Circuit.

De coureurs van NTS RW Racing kwamen op Assen niet in aanmerking voor de punten. Hafizh Syahrin en Barry Baltus eindigden in de achterhoede.

Remy Gardner gaat als WK-leider op vakantie. Zijn voorsprong op racewinnaar Fernandez is 31 punten. Marco Bezzecchi volgt als derde op 56 punten. Het kampioenschap gaat begin augustus verder met twee races in Oostenrijk.

Uitslag Moto2-race TT van Assen