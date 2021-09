Fernandez boekt magistrale zege in Moto2-race Misano

Het begin van de wedstrijd was zondag voor Sam Lowes, die eerder deze week een nieuw contract tekende bij Marc VDS. De Britse coureur nam polesitter Raul Fernandez te grazen, maar al snel bleek dat hij het tempo niet kon volgen. Ook Aron Canet mengde zich in de debatten terwijl klassementsleider Remy Gardner uit de achtergrond aansluiting vond bij het leidende trio. Naarmate de wedstrijd vorderde, viel Lowes steeds verder terug. Hij kon de drie vooraan niet volgen.

Met nog zeven ronden te gaan voerde koploper Fernandez het tempo verder op. Met twee race-ronderecords achter elkaar zette hij de achtervolgers onder druk, maar Canet en Gardner wisten op tamelijk briljante wijze te reageren. Het verschil bleef op twee tienden steken en weer leek Canet de aansluiting te krijgen. Fernandez had inmiddels een waarschuwing voor het overschrijden van de track limits gekregen, maar daat weerhield hem er niet van om nog eens een poging te doen om Canet van zich af te schudden. Deze keer had de KTM Ajo-rijder meer succes. Canet gaf drie tienden van een seconde toe met nog drie ronden te gaan.

Dat was voor Gardner ook een teken om de aanval in te zetten. De voorsprong van zijn teamgenoot was inmiddels opgelopen tot een seconde. Gardner nam Canet te grazen in de tweede bocht en deed nog een poging om Fernandez terug te pakken. Dat lukte heel aardig. Na de eerste sector in de laatste ronde was het verschil nog een paar lengtes waardoor de Australiër zichzelf een kans gaf om de aanval te plaatsen. Gardner was van plan die aanval te doen in de laatste sector, maar moest opgeven toen hij in de razendsnelle bocht 11 bijna van zijn machine geworpen werd.

Gardner kon zich redden en bleef in het zadel, maar het betekende wel dat Fernandez de overwinning pakte. Het was de tweede overwinning op rij voor de Spanjaard, die enkele weken geleden zijn hand brak bij een trainingscrash. Met de overwinning stelde Fernandez de titel van beste rookie in 2021 veilig. Gardner werd tweede en deed goede zaken voor zijn kampioenschap. Aron Canet eindigde op het podium na een knappe race. Sam Lowes was tevreden met de vierde plaats voor thuisrijder Marco Bezzecchi, die zijn opmars moest staken na een veelbelovende start. Augusto Fernandez werd zesde voor Ai Ogura en Xavi Vierge. Fabio di Giannantonio werd negende terwijl VR46-coureur Celestino Vietti de top-tien compleet maakte.

Voor Bo Bendsneyder werd de Grand Prix van San Marino een race op snel te vergeten. De Nederlander viel na een lastig weekend terug aan het begin van de race en kon de concurrenten geen moment volgen. Hij eindigde op de 25ste en laatste plaats van de coureurs die de finish halen.

Uitslag Moto2-race Grand Prix van San Marino