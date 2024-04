Aldeguer zegeviert in Moto2-race Spanje, punten voor Van den Goorbergh

Na de knappe overwinning van Collin Veijer in de Moto3-race mochten de Moto2-rijders zich op de startgrid melden voor hun Spaanse Grand Prix. Onder een stralende zon en met een aangename temperatuur van 18 graden Celsius nam Fermín Aldeguer de eerste startpositie in, met Albert Arenas en Jake Dixon naast hem op de eerste startrij. Zonta van den Goorbergh meldde zich op de achttiende plaats en de zesde startrij, twee plekjes achter hem stond Bo Bendsneyder voor de race op Circuito de Jerez, die 21 ronden telde.

De start verliep zonder incidenten, waarbij Van den Goorbergh in het gedrang van de openingsronde naar de veertiende plek klom. Bendsneyder verloor juist wat terrein en kwam als 23ste door, terwijl Manuel González vanaf de tweede startrij uitstekend wegkwam om de leiding te grijpen. Aldeguer volgde op de tweede positie, maar moest bij de start van de tweede ronde wel een aanval van Sergio García afslaan. Het drietal slaagde er in de openingsfase meteen in om een gaatje te slaan richting achtervolgers Jake Dixon en Arenas, die in de vierde ronde de vierde stek zou overnemen.

Nederlanders ongelukkig in tweede ronde

Bendsneyder lag op dat moment al uit de race, want aan het einde van de tweede ronde werd hij in de laatste bocht van zijn motor geworpen om de tweede uitvaller van de race te worden. Vlak daarvoor was Senna Agius in bocht zes al gevallen na contact met Van den Goorbergh, die daardoor terugviel naar de twintigste plek en bovendien een long lap-penalty aan zijn broek kreeg. Terwijl Aldeguer vooraan de druk opvoerde bij González, crashte Xavier Artigas in de derde ronde in bocht dertien. Dat bleek een hotspot voor valpartijen, want in de vijfde ronde ging ook Dennis Foggia op dat punt onderuit. Ook in de zevende ronde waren er weer valpartijen te noteren, ditmaal door Darryn Binder en Barry Baltus.

Aan het front zette Aldeguer in dezelfde ronde een succesvolle aanval in op González om de leiding over te nemen. In het achtervolgende groepje wist Joe Roberts zich intussen een weg naar voren te banen, waardoor hij in de negende ronde op de vierde plek belandde. De Amerikaan van American Racing was de snelste man op de baan, maar moest vervolgens een gaatje overbruggen naar Garcia. Dat lukte hem met verve, want in de dertiende ronde zette hij de MT Helmets-MSI-rijder opzij om de derde plek over te nemen.

Roberts moet alleen Aldeguer voor zich dulden

In de tussentijd waren Jake Dixon en Diogo Moreira ook onderuitgegaan, waarbij laatstgenoemde dat eveneens in de laatste bocht deed. Dat vervelende voorbeeld werd in de daaropvolgende ronden gevolgd door Álex Escrig, Marcos Ramírez en Alonso López. Vooraan sloeg Aldeguer intussen een comfortabel gaatje van zo'n anderhalve seconde richting González, die op zijn beurt juist weer onder druk van Roberts kwam te staan. In de negentiende ronde nam de Amerikaan de tweede positie dan ook over, maar het gat met Aldeguer was door de schermutselingen opgelopen tot meer dan tweeënhalve seconde.

Dat bleek in de resterende twee ronden te veel om dicht te rijden, waardoor Aldeguer zijn eerste overwinning van het Moto2-seizoen veiligstelde. De SpeedUp-rijder werd voor eigen publiek op het podium geflankeerd door Roberts, die zijn derde opeenvolgend tweede plek pakte, en González. García hield stand op de vierde plek, met Arenas op de vijfde plek en Ai Ogura op P6. Tony Arbolino werd zevende, gevolgd door Jeremy Alcoba, Celestino Vietti en Somkiat Chantra op de tiende positie. Filip Salac en Izan Guevara eindigden als elfde en twaalfde, terwijl Van den Goorbergh zich nog keurig herstelde naar de dertiende plek. Deniz Öncü en wildcard Matteo Ferrari pakten de laatste punten in Jerez.

De leiding in het Moto2-kampioenschap gaat nu naar Roberts, die 69 punten heeft verzameld en er daardoor vijf meer heeft dan García. Aldeguer schuift op naar de derde plaats in de titelstrijd met 54 punten. Over twee weken wordt het Moto2-seizoen vervolgd met de Grand Prix van Frankrijk.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Spanje