Aldeguer wint Moto2-race Silverstone, geen punten voor Van den Goorbergh en Bendsneyder

Bij de start van de Moto2-race op Silverstone waren veel ogen gericht op de verrassing van de zaterdag: Zonta van den Goorbergh. De 17-jarige coureur uit Breda schitterde en zette zijn Fieten Olie Racing GP-machine op de derde startplek neer. Hij had een redelijke start, maar kon niet voorkomen dat hij in de openingsronde acht posities zou verliezen. Bo Bendsneyder moest van P26 komen en profiteerde van de valpartijen. Het ging in de openingsfase van de race namelijk hard met uitvallers. In bocht 3 gingen al Dennis Foggia, Taiga Hada, Rory Skinner en Borja Gomez onderuit en aan het einde van de openingsronde zou ook thuisheld Jake Dixon, die van de vijftiende plek moest komen, onderuitgaan - al werd hij daarbij geholpen door Darryn Binder, die bestraft werd.

Alonso Lopez had een uitstekende start en was van de vijfde plaats naar de leiding gegaan, al zat het van P1 tot P8 dicht bij elkaar. Aron Canet sloeg echter een gat toen hij aan de leiding ging. Polesitter Pedro Acosta kon het tempo even niet bijhouden, maar nam wel Lopez, Fermin Aldeguer, Baltus, Joe Roberts en Tony Arbolino met zich mee in de slipstream. Sergio Garcia moest de strijd om de zege vroeg staken: hij ging onderuit, net als Lopez. Van den Goorbergh maakte geen fouten, maar verloor wel veel terrein. Na drie ronden lag de Nederlander op de zeventiende plek. Teamgenoot Barry Baltus haakte aan bij de kopgroep op de vierde positie.

Vooraan had Aldeguer een beter tempo dan Canet, waardoor hij met acht ronden te gaan de leiding in de race overnam. Canet kreeg daardoor meteen Acosta op bezoek, al hoefde de KTM-coureur weinig moeite te doen om hem in te halen omdat Canet een positie moest inleveren vanwege inhalen onder een gele vlag. Arbolino maakte een matige race mee en viel terug tot de negende plek, achter Ai Ogura. Op die manier zou hij ook de leiding in het kampioenschap verliezen aan Acosta.

Aldeguer was ronde na ronde sneller dan Canet, die op zijn beurt een gat had opgebouwd naar Acosta op de derde plek. Na zeventien ronden kroonde Aldeguer zich voor het eerst in zijn carrière tot winnaar van een Moto2-race, gevolgd door Canet en Acosta. Roberts, Manuel Gonzalez, Baltus, Sam Lowes, Ogura, Somkiat Chantra en Arbolino completeerden de top-tien. Voor Bendsneyder zat er niks meer in dan de zeventiende positie, Van den Goorbergh sloot een moeizame middag af op de twintigste plaats.

Uitslag Moto2 Groot-Brittannië