Aldeguer boekt vierde Moto2-zege op rij in Valencia, Nederlanders puntloos

De Moto2-rijders werkten zaterdag hun laatste kwalificatie van het seizoen 2023 af en Aron Canet deed dat het beste door in de laatste race van Pons Racing pole-position te pakken. Fermin Aldeguer en Marcos Ramirez voegden zich bij de Spanjaard op de eerste startrij. Voor de Nederlandse deelnemers verliep de kwalificatie een stuk lastiger. Beide rijders strandden al in Q1 en dat hield in dat Zonta van den Goorbergh het met de twintigste startplek moest doen, terwijl Bo Bendsneyder vanaf P27 aan de 22 ronden tellende race moest beginnen.

De voorste startrij kwam goed weg bij de start van de Moto2 Grand Prix van Valencia, maar van het gezelschap was het Aldeguer die het beste van zijn plek kwam. De winnaar van de afgelopen drie races ging als leider door de eerste bocht, terwijl Canet alle zeilen bij moest zetten om Ramirez voor te blijven. De eerste bochtencombinatie verliep zonder problemen, maar in bocht 4 ging het alsnog mis. Sergio Garcia raakte de achterkant van Celestino Vietti, waardoor hij zelf hardhandig van de motor werd geworpen. De Spanjaard van Pons werd vervolgens aangereden door Izan Guevara, waarbij hij gelukkig relatief ongeschonden bleef. Wel kwam voor Guevara en Garcia de race meteen ten einde, iets wat voor Kohta Nozane ook gold toen hij in de laatste bocht onderuit ging.

Aldeguer en Canet liepen in de eerste fase ietwat weg bij Ramirez, die Jake Dixon en Pedro Acosta achter zich had. Acosta werd in de tweede ronde echter hardhandig opzij gezet door Alonso Lopez, waardoor hij terugviel naar de negende positie. In de daaropvolgende ronden leek de wereldkampioen geen risico's te willen nemen, want ook Barry Baltus, Albert Arenas en Ai Ogura kwamen vervolgens aan hem voorbij. Daardoor viel Acosta zelfs terug naar de dertiende positie, al verschalkte hij Ogura in de zevende ronde weer om terug te komen naar P12. Lukas Tulovic was toen al ridder te voet geworden, nadat hij in de vijfde ronde in de eerste bocht onderuit ging.

Aldeguer domineert, spannende strijd om laatste podiumplek

De Nederlanders boekten in de openingsfase wat progressie. Van den Goorbergh klom naar de achttiende positie en leek zich even te kunnen bemoeien met de strijd om de punten, iets wat voor Bendsneyder een stuk verder weg leek op de 25ste positie. Vooraan hadden Aldeguer en Canet een gat van ruim drie seconden geslagen richting Ramirez, die zelf de naar P4 opgeklommen Lopez, Dixon, Somkiat Chantra en Sam Lowes vlak achter zich had. Heel lang zou het leidende duo niet bij elkaar blijven, want na de achtste ronde slaagde Aldeguer er eindelijk in om een gaatje te slaan richting Canet en bij aanvang van de elfde ronde was het verschil al bijna anderhalve seconde.

Eenmaal halverwege de race voerde Lopez de druk op bij Ramirez. In de vierde bocht zette de SpeedUp-rijder zijn motor voorbij de American Racing-motor van Ramirez, die in bocht 5 counterde. In bocht 6 dook Lopez echter opnieuw binnendoor, waardoor hij de derde stek definitief overnam. Van den Goorbergh had zich op dat moment al langs Darryn Binder geknokt voor de zeventiende positie, al keek hij wel tegen een achterstand van tweeënhalve seconde aan ten opzichte van nummer zestien Jeremy Alcoba. Vooraan bleef Aldeguer steeds verder weglopen bij Canet, waardoor hij na zestien ronden al een marge van 3,6 seconden had opgebouwd. Daarachter volgden Lopez, Ramirez en Dixon, die in de zestiende ronde in bocht 4 werd gepasseerd door Chantra voor de vijfde stek. Een ronde later werd Hector Garzo de zesde uitvaller van de race door in de laatste bocht onderuit te gaan.

Het gebeurde allemaal ver achter Aldeguer, die in de slotfase geen fouten maakte en zo zijn vierde opeenvolgende overwinning te boeken. Op bijna vier seconden eindigde Canet als tweede, terwijl Lopez de derde podiumplek voor zich opeiste. De tweede SpeedUp-rijder moest daar wel hard voor knokken, want in de laatste bocht kwam Ramirez nog voorbij. Op de streep counterde Lopez echter om P3 veilig te stellen. Achter Ramirez werd Chantra vijfde, voor Dixon, Lowes en Joe Roberts. Dennis Foggia en Arenas completeerden de top-tien, waarbij de laatste punten naar Ogura, Acosta, Manuel Gonzalez, Barry Baltus en Alcoba. Van den Goorbergh moest het uiteindelijk doen met de achttiende stek, Bendsneyder eindigde op een teleurstellende 24ste positie.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Valencia