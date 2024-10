Aldeguer verslaat Canet voor zege in prachtige Moto2-race Australië

De Grand Prix van Australië was voor Ai Ogura de eerste kans om de strijd om de Moto2-wereldtitel in het slot te gooien. De Japanner wist voorafgaand aan de race op Phillip Island dat hij zestien punten moest uitlopen op naaste concurrent Sergio García en elf punten op nummer drie Alonso López. Daar waar Ogura vanaf P9 moest komen en García nog verder naar achteren stond, begon López vanaf de derde plek aan de race over 23 ronden. SpeedUp-teamgenoot Fermín Aldeguer stond op pole-position, met Arón Canet op de tweede plek. Zonta van den Goorbergh moest vanaf de negentiende positie aan de Australische GP beginnen.

De rijders op de eerste rij behielden bij de start hun plek in de top-drie, al was het Canet die kopstart pakte voor López en Aldeguer. Terwijl Ogura opschoof naar de zesde plek en Van den Goorbergh naar P16 kwam, crashten Dennis Foggia en Jake Dixon in de tweede bocht nadat ze met elkaar in aanraking waren gekomen. López nam vervolgens nog in de openingsronde de leiding over van Canet, die in de tweede ronde weer counterde. Samen met Aldeguer en Manuel González sloegen ze meteen een gat met de achtervolgers, die inmiddels werden aangevoerd door Ogura. González moest in de vijfde ronde echter een in de trainingen opgelopen long lap-straf inlossen, die hem uit de strijd om de podiumplaatsen wierp.

Van den Goorbergh vroeg klaar

Nog in dezelfde ronde kwam de race van Van den Goorbergh vroegtijdig ten einde na een crash in bocht 10. Vooraan had Canet na een reeks aanvallen eindelijk een gaatje geslagen en dat liet Aldeguer niet gebeuren. De Spanjaard ging in de zesde ronde voorbij aan López voor de tweede plek, om daarna in de achtste ronde in de voorlaatste bocht agressief langs Canet te gaan voor de koppositie. López profiteerde aanvankelijk ook, maar kon het tempo van zijn teamgenoot niet volgen en zou in de elfde ronde weer gepasseerd worden door Canet voor de tweede plek. Vrijwel gelijktijdig crashten Deniz Öncü en Jaume Masià afzonderlijk van elkaar, wat voor laatstgenoemde meteen het einde betekende.

Op kop legden Aldeguer en Canet een verschroeiend tempo op, dat López niet kon volgen. Ver daarachter voerde Ogura nog altijd de groep achtervolgers aan, maar hij kwam onder steeds grotere druk te staan van de rijders achter hem. Het leidde in de twaalfde ronde tot een succesvolle inhaalactie van lokale held Senna Agius, drie ronden later ging ook Barry Baltus aan de kampioenschapsleider voorbij. Voor Agius zat er mogelijk nog meer in het vat, want López leek in de openingsfase te veel gevraagd te hebben van zijn banden en verloor gedurende de race steeds meer terrein.

Prachtige strijd om overwinning

De strijd om de overwinning was ook nog niet gestreden, want Aldeguer en Canet gaven elkaar geen duimbreed toe. In de zeventiende ronde heroverde Canet de leiding zelfs. Aldeguer deed vervolgens meerdere pogingen om de leiding te heroveren, iets waar hij na een foutje van Canet in Miller Corner in de 21ste ronde in slaagde. Teamgenoot López crashte luttele seconden later in dezelfde bocht uit de race, waardoor Agius met nog twee ronden voor de boeg voor eigen publiek plotseling een podiumplaats in handen kreeg.

Vooraan leek Aldeguer met een gezonde voorsprong aan de laatste ronde te beginnen, maar in Miller Corner kwam het toch tot een succesvolle inhaalactie van Canet. In bocht 10 wist Aldeguer met enig contact echter terug te slaan, om uiteindelijk als winnaar over de finish te komen. Achter Canet stelde Agius zijn eerste podium in het wereldkampioenschap veilig, voor kampioenschapsleider Ogura, die nipt afrekende met Diogo Moreira. González eindigde als zesde, voor Baltus, Tony Arbolino, García en Marcos Ramírez op de tiende stek. De resterende punten waren voor Jeremy Alcoba, Darryn Binder, Albert Arenas, Filip Salac en Mario Aji.

Ogura heeft zijn eerste matchpoint in de titelstrijd niet kunnen benutten, maar hij voert het kampioenschap nog altijd aan. Met 241 punten heeft hij 65 punten marge op Canet en 66 punten voorsprong op Aldeguer en García. Aan een top-vijf in de Grand Prix van Thailand heeft hij genoeg om volgende week al Moto2-kampioen te worden.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Australië