Aldeguer zet pole om in Moto2-zege in Thailand, Nederlanders buiten punten

Zaterdag pakte Fermin Aldeguer voor de tweede opeenvolgende week pole-position in de Moto2, voor KTM Ajo-rijders Pedro Acosta en Albert Arenas. Voor Acosta was het treffen in Thailand het eerste matchpoint om het kampioenschap te beslissen. Daarvoor moest hij negentien punten meer scoren dan Tony Arbolino, die de race vanaf P8 mocht aanvangen. Zonta van den Goorbergh was op P15 de beste Nederlander op de grid voor de 22 ronden tellende race, Bo Bendsneyder vertrok vanaf de 21ste positie.

Polesitter Aldeguer kwam bij het doven van de startlichten uitstekend van zijn plek om als leider door de eerste bocht te gaan. Acosta behield de tweede stek, terwijl Marcos Ramirez goed startte om de derde positie over te nemen voor lokale held Somkiat Chantra, Alonso Lopez en de goed gestarte Arbolino. Laatstgenoemde moest de zesde positie later in de openingsronde wel afstaan aan Aron Canet, die daar op zijn beurt ook niet lang van kon genieten. De Pons-rijder rolde bij de start te vroeg van zijn plek en kreeg daarvoor een dubbele long lap-penalty uitgedeeld. De Nederlanders openden niet geweldig in Buriram: Van den Goorbergh viel in de openingsronde terug naar P17, Bendsneyder kwam als 22ste door.

Na zijn goede start stond Arbolino in de openingsfase juist wat in de achteruit. Zowel Celestino Vietti als Jake Dixon kwam in de tweede ronde aan de Marc VDS-rijder voorbij, waardoor hij terugviel naar de negende positie. Enkele ronden later kreeg Arbolino beide posities echter weer terug. In de vijfde ronde kon Dixon niet op tijd afremmen voor de derde bocht, waardoor hij tegen de achterkant van Vietti reed. Voor Dixon kwam de race meteen ten einde, terwijl Vietti door kon. De Italiaan van Fantic zou enkele bochten later zelf ook crashen toen Arbolino een inhaalpoging deed in de vijfde bocht. Zij waren echter niet de eersten die uit de race vielen, want in de derde ronde waren Taiga Hada en Joe Roberts in losstaande incidenten gecrasht.

Straf en uitvalbeurt Van den Goorbergh, Bendsneyder knokt om punt

Vooraan liep Aldeguer langzaam maar zeker wat weg bij Acosta, die zelf een gaatje had richting Ramirez. De American Racing-rijder kwam intussen onder druk te staan van Chantra, die in de zesde ronde op weg naar de derde bocht een inhaalactie plaatste om de derde plek over te nemen. Van den Goorbergh klom vervolgens op naar de zestiende positie, toen hij in de zevende ronde een long lap-penalty kreeg wegens onverantwoord rijgedrag. Een ronde later belandde de Nederlander zelfs in de punten, doordat Sergio Garcia in de vijfde bocht crashte. Na enkele ronden loste Van den Goorbergh zijn long lap-straf dan eindelijk in, waardoor hij terugviel naar de negentiende positie. Zodoende kwam hij direct achter landgenoot Bendsneyder te rijden.

Arbolino begon op dat moment ook weer aan een opmars. De Italiaan knokte zich in de tiende ronde langs Lopez om de vijfde positie over te nemen, waarna hij het gaatje met Ramirez langzaam maar zeker dichtreed. In de veertiende ronde belandde Arbolino aan de achterkant van de Spanjaard, om in de derde bocht keurig aan hem voorbij te gaan voor de vierde positie. Aan het front had Aldeguer zijn voorsprong intussen uitgebreid tot zo'n drie seconden, al zag hij die marge daarna een seconde teruglopen toen hij een momentje kende met het opschakelen.

In het vervolg van de race wist Aldeguer zijn voorsprong weer wat uit te breiden, om na 22 ronden als winnaar over de finish te komen. De SpeedUp-rijder boekte zo zijn tweede zege van het seizoen door Acosta te verslaan. De WK-leider besliste de titelstrijd hierdoor nog niet, maar krijgt in Maleisië een nog grotere kant om de titel veilig te stellen. Chantra completeerde voor eigen publiek het podium, al had hij wel zo'n tien tellen achterstand op Aldeguer. Arbolino stelde de vierde plek veilig en hield zichzelf zo in de titelstrijd, terwijl Ai Ogura een knappe inhaalrace vanaf de achtste startrij bekroonde met de vijfde plek. Ramirez werd zesde, voor Arenas, Lopez, Izan Guevara en Manuel Gonzalez op de tiende positie. Canet werd na zijn dubbele long lap-penalty elfde, terwijl Dennis Foggia, Jeremy Alcoba, Sam Lowes en Darryn Binder de laatste punten scoorden. Laatstegenoemde deed dat door Bendsneyder, die zestiende werd, in de laatste ronde te verschalken. Van den Goorbergh haalde de finish niet in Thailand, nadat hij in de slotfase uitviel met technische problemen.

Na drie races in drie weekenden krijgen de Moto2-rijders komend weekend rust, om daarna in Maleisië aan de laatste triple-header van het seizoen te beginnen.

