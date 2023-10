Aldeguer verovert Moto2-pole in Thailand, Van den Goorbergh vijftiende

De snelste tijden van de drie trainingssessies van de Moto2 werden gereden in de derde en afsluitende oefensessie. Pedro Acosta, die dit weekend het kampioenschap al kan veiligstellen, zette het volledige veld op een halve seconde achterstand om zich als snelste voor Q2 te plaatsen. Ook Zonta van den Goorbergh wist zich met de dertiende tijd rechtstreeks te plaatsen voor het tweede segment, iets waar Bo Bendsneyder met zijn 25ste tijd niet in slaagde.

Bendsneyder bevond zich in Q1 in goed gezelschap. Onder meer Manuel Gonzalez, Ai Ogura, Sam Lowes en Tony Arbolino, de nummer twee in het WK, moesten via het eerste kwalificatiedeel proberen plaatsing voor Q2 af te dwingen. In de eerste fase meldde Filip Salac zich echter aan het front door 1.35.823 te rijden, een tijd die in VT3 goed was geweest voor de derde plek. Arbolino positioneerde zich al snel op de tweede positie op 0.012 seconde, terwijl Lowes en Ogura op dat moment ook snel genoeg waren voor een plek in Q2. Izan Guevara bracht daar in de laatste vijf minuten verandering in door de vierde tijd te rijden. Daarna werden er geen verbeteringen meer genoteerd, waardoor Salac, Arbolino, Lowes en Guevara zich voor Q2 plaatsten. Ogura viel met de vijfde tijd buiten de boot, iets wat voor Bendsneyder op P7 eveneens gold. Ze moeten de race aanvangen vanaf respectievelijk P19 en P21.

De snelste man van Q1 zag zijn tweede deel van de kwalificatie al vroeg ten einde komen: Salac ging in bocht 5 onderuit, waardoor een goede startpositie er voor hem niet in zat. Helemaal vooraan zette Marcos Ramirez met 1.35.823 de eerste serieuze richttijd neer, al dook Fermin Aldeguer daar al redelijk snel onderdoor met 1.35.596. Snelle rijders als Acosta en Aron Canet moesten op dat moment echter nog aan hun eerste serieuze run van de sessie beginnen. Van den Goorbergh was wel al begonnen aan zijn kwalificatie en vond zijn naam na het afronden van de eerste run terug op de zevende positie.

In de tweede helft van de kwalificatie voerden diverse rijders het tempo op, onder wie ook Acosta. De WK-leider nam met drie minuten te gaan de eerste positie over van Aldeguer door 1.35.548 te rijden. De SpeedUp-rijder antwoordde echter meteen met 1.35.371, ondanks het opvangen van een momentje in de laatste bocht. Dat bleek uiteindelijk ook voldoende voor de pole-position. Aldeguer deelt de eerste startrij zondag met KTM Ajo-teamgenoten Acosta en Albert Arenas. Canet reed de vierde tijd en wordt op de tweede rij vergezeld door thuisrijder Somkiat Chantra en Ramirez, die zijn eerste snelle tijd niet meer verbeterde in het restant en zesde werd. Alonso Lopez, Arbolino, Jake Dixon en Joe Roberts completeerden de top-tien, terwijl Van den Goorbergh het uiteindelijk met de vijftiende startpositie moest doen.

De Moto2-coureurs komen zondag om 7.15 uur Nederlandse tijd in actie voor de Grand Prix van Thailand.

