Aldeguer dominant naar Moto2-pole Jerez, Van den Goorbergh crasht

Direct na de Moto3-kwalificatie was het de beurt aan de Moto2 om de startposities te verdelen voor de Grand Prix van Spanje. Twee rijders ontbraken daarbij: Arón Canet brak vrijdagmiddag zijn enkel bij een stevige crash en ontbreekt de rest van het weekend, terwijl Ayumu Sasaki na een val in de natte tweede training van zaterdagochtend voor controles naar een lokaal ziekenhuis moest. Wel van de partij waren Nederlanders Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder. Laatstgenoemde moest in Q1 proberen een plekje voor het tweede segment af te dwingen, terwijl Van den Goorbergh dat op basis van zijn tijd in de tweede vrijdagtraining rechtstreeks geplaatst was.

Bendsneyder bevond zich in Q1 in goed gezelschap, want ook toppers als Tony Arbolino en Celestino Vietti waren veroordeeld tot het eerste segment van de kwalificatie. De meeste rijders kozen ervoor om één lange run af te werken, iets wat Arbolino goed afging. De Italiaan van Marc VDS nam met zijn derde ronde de regie in handen met 1.42.427, die hij daarna aanscherpte tot 1.41.961. Daarmee voerde hij met nog vijf minuten te gaan het veld aan, voor Diogo Moreira en Jeremy Alcoba. Bendsneyder bezette op dat moment de zesde positie, om in de slotfase even op te klimmen naar de vierde plek. Late verbeteringen van Vietti en Senna Agius duwden de Nederlander echter weer terug naar de zesde plek, waardoor hij zondag vanaf P20 moet beginnen.

Vroege val Van den Goorbergh, Aldeguer soeverein

Arbolino, Vietti, Moreira en Alcoba plaatsten zich wel voor Q2, waarin zij zich bij de veertien eerder geplaatste rijders voegden. Om 14.10 uur verschenen ze allemaal op het asfalt om te proberen pole-position veilig te stellen. Van den Goorbergh schakelde zichzelf echter al in een vroeg stadium uit door nog voor de start van zijn getimede ronde onderuit te gaan, een voorbeeld dat Alonso Lopez tijdens zijn eerste vliegende ronde in bocht 5 volgde. De van blessureleed teruggekeerde Jake Dixon opende daarna sterk door 1.42.574 te klokken, maar die tijd werd met de tweede poging al aangescherpt door Fermín Aldeguer. De SpeedUp-rijder klokte 1.41.669. Hij keerde met die tijd als leider terug naar de pits, voor Arbolino, Manuel González en Moreira.

In de slotfase keerden alle rijders - op Van den Goorbergh na - met een nieuwe achterband terug op het asfalt. González dook vervolgens een tiende onder de tijd van Aldeguer, die zelf echter 1.41.037 noteerde om P1 te heroveren. Daarna verbeterde de Spanjaard zich nog naar 1.40.673, waarmee hij net boven het baanrecord bleef maar wel pole-position veiligstelde. Albert Arenas kwam in de slotfase nog naar de tweede plek, voor Dixon en González. Moreira en Sergio García legde beslag op de zesde plek, met Vietti en Arbolino als nummers zeven en acht. Alcoba en Marcos Ramírez completeerden de top-tien. López moest het uiteindelijk doen met P16, Van den Goorbergh met de achttiende positie.

De Moto2 heeft nu alleen nog de race op het programma staan op Circuito de Jerez. De Grand Prix van Spanje begint om 12.15 uur.

Uitslag kwalificatie Moto2 Grand Prix van Spanje