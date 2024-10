Aldeguer pakt Moto2-pole in Australië, Van den Goorbergh strandt in Q1

Zonder de geblesseerd geraakte Joe Roberts begon de Moto2 om 04.45 uur Nederlandse tijd aan de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dertien rijders moesten zich in het eerste segment van de kwalificatie al op het asfalt melden. Dat gold onder meer voor beide rijders van RW Racing GP. Zonta van den Goorbergh stond dus voor de taak om te proberen zich via het eerste segment te plaatsen voor de strijd om pole-position. Ook Filip Salac, twee weken geleden nog podiumfinisher in Japan, en lokale helden Senna Agius en Harrison Voight - de vervanger van Daniel Muñoz bij Preicanos - stonden in Q1 aan de start.

Barry Baltus opende Q1 sterk door tot twee keer toe de snelste tijd te rijden, alvorens Agius de regie greep met 1.32.226. Die scherpte hij in de slotfase aan tot 1.32.197 en vervolgens 1.31.586, waarmee de Intact GP-rijder een ronderecord reed en als snelste doordrong tot Q2. Dennis Foggia en Ayumu Sasaki vergezelden de Australiër in de top-drie, terwijl Baltus het laatste plekje in Q2 veiligstelde. De Belg was uiteindelijk twee tienden van een seconde sneller dan Van den Goorbergh, die in het eerste segment op de vijfde positie bleef steken en zodoende genoegen moest nemen met de negentiende plek op de startgrid.

Aldeguer stelt derde pole van 2024 veilig

Van de achttien rijders in Q2 kwam Fermín Aldeguer het beste uit de startblokken door meteen 1.31.737 te noteren. Arón Canet scherpte die tijd met zijn tweede poging echter al aan tot 1.31.559, waarna de Spanjaard weer vooraan werd afgelost door Aldeguer. De SpeedUp-rijder reed 1.31.357 om de eerste run als snelste af te sluiten, voor Canet en Agius. Alonso López en Diogo Moreira completeerden halverwege de top-vijf, maar in de slotfase zou iedereen nogmaals jagen op een verbetering en de pole-position. Aldeguer deed dat door de snelste tijd verder aan te scherpen tot 1.31.242, om daarna vooraan afgelost te worden door Canet.

De definitieve beslissing viel pas in de absolute slotfase, doordat Aldeguer met zijn laatste poging naar 1.30.876 snelde. Dat was genoeg voor de Spanjaard om zijn derde pole van het seizoen veilig te stellen, gevolgd door Canet en teamgenoot López. Marcos Ramírez knokte zich naar de vierde tijd, met Baltus op een knappe vijfde positie. Manuel González was zesde, met Moreira, Albert Arenas, kampioenschapsleider Ai Ogura en Jake Dixon eveneens in de top-tien. Tony Arbolino, de winnaar van de Australische GP van vorig jaar, moest het doen met de elfde positie op de grid.

Uitslag Q2 Moto2 Grand Prix van Australië