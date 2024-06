Aldeguer stelt Moto2-pole veilig in Assen, Van den Goorbergh veertiende

Met een buitentemperatuur van 23 graden en veel ruimte voor de zon mochten de Moto2-rijders om 13.45 uur aan hun kwalificatie voor de TT van Assen beginnen. De twee Nederlanders in de middelste WK-klasse, Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh, wisten zich niet rechtstreeks te plaatsen voor Q2. Ze meldden zich dus meteen op de baan bij de start van het eerste segment van de kwalificatie, waar ze gezelschap kregen van onder meer teamgenoten Jaume Masià, Daniel Muñoz en - in het geval van Van den Goorbergh - Barry Baltus.

De Nederlander van RW Racing GP begon uitstekend aan het eerste deel door met 1.36.333 de eerste richttijd op de klokken te zetten. Pas na vijf minuten dook Izan Guevara daar een kleine tiende onderdoor, om de koppositie halverwege Q1 af te moeten staan aan Albert Arenas. De Gresini-rijder noteerde 1.36.139, terwijl Guevara, Bendsneyder en Van den Goorbergh op dat moment ook op een plekje in Q2 stonden. Pas in de absolute slotfase volgde de beslissing. Van den Goorbergh was uit de top-vier gedrukt, maar sprong achter Arenas uiteindelijk naar de tweede tijd en een plek in Q2. Senna Agius kwam nog naar P3, terwijl Guevara de sessie op P4 besloot. Dennis Foggia viel met dezelfde tijd als Guevara buiten de boot en ook Bendsneyder haalde Q2 niet, hij start zondag vanaf de twintigste positie.

Na een korte onderbreking volgde om 14.10 uur de start van Q2, waarin de achttien overgebleven rijders een kwartier kregen om een zo snel mogelijke tijd te rijden. Voor Guevara kwam het daar niet van, want in zijn eerste ronde ging hij in bocht acht al tegen de vlakte. Alonso López had namens Speed Up op dat moment al 1.35.910 gereden, een tijd door Sergio García werd aangescherpt tot 1.35.623. Met die tijd leidde de WK-leider ook bij de terugkeer in de pits, voor Fermín Aldeguer, Ai Ogura, Arenas en López. Somkiat Chantra keerde intussen met een beschadigde Kalex terug naar binnen door een crash.

Van den Goorbergh stond na de eerste run op de achtste plek, maar na het bezoek aan de pits bewees hij zichzelf geen dienst door te crashen in bocht vijf. Een verbetering zat er daardoor niet meer in, waardoor de Nederlander uiteindelijk terugzakte naar de veertiende positie. Vooraan wist Aldeguer zich te verzekeren van pole-position door de snelste tijd tot tweemaal toe te verbeteren. Zijn 1.35.269 was genoeg om Ogura ruim twee tienden achter zich te houden, terwijl García op P3 ervoor zorgde dat Boscoscuro de hele top-drie bezette. Manuel González was op de vierde plek de beste Kalex-rijder, voor López en Arenas. Tony Arbolino, Diogo Moreira, Jake Dixon en Celestino Vietti voltooiden de top-tien.

De Moto2 TT van Assen wordt zondagmiddag om 12.15 uur verreden.

Uitslag kwalificatie Moto2 TT van Assen