Aldeguer voltooit hattrick poles in Maleisië, bijrol voor Nederlanders

De Nederlandse Moto2-rijders slaagden er tijdens de derde vrije training niet in om rechtstreekse plaatsing voor het tweede kwalificatiedeel in Maleisië af te dwingen. Zodoende wisten Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh dat ze moesten proberen om via Q1 door te dringen tot het tweede segment. Ook Tony Arbolino moest zich in het eerste deel van de kwalificatie melden, een gevoelige tik voor de rijder die dit weekend op het podium moet eindigen om überhaupt nog enige kans op de wereldtitel te maken.

Albert Arenas opende Q1 sterk door met 2.06.194 te openen, waarmee hij Dennis Foggia en Van den Goorbergh voorbleef. De Nederlander van RW Racing GP ging vervolgens in de eerste bocht onderuit, terwijl Arbolino met 2.05.724 de snelste tijd overnam. Daarna hadden de overige rijders nog tien minuten de tijd om te proberen daar onderdoor te duiken, maar die pogingen waren niet succesvol. Arbolino plaatste zich zodoende als snelste voor Q2, op ruim drie tienden gevolgd door Arenas en de verrassende Taiga Hada. Het vierde en laatste plekje ging naar Joe Roberts, waardoor de Nederlanders buiten de boot vielen in Sepang. Van den Goorbergh eindigde ondanks zijn valpartij op de zesde positie, terwijl Bendsneyder het moest doen met de achtste tijd. Ze starten zondag daardoor vanaf respectievelijk de twintigste en 22ste plaats.

Om 7.10 uur Nederlandse tijd begonnen de achttien overgebleven rijders aan het tweede en beslissende deel van de kwalificatie in Maleisië. Die sessie verliep voor Filip Salac niet naar wens. De Gresini-rijder had pas één langzame tijd gereden toen hij in bocht 7 onderuit ging en zijn kwalificatie vroegtijdig ten einde zag komen. Fermin Aldeguer, die het hele weekend al razendsnel is in Sepang, had op dat moment met 2.05.288 al de snelste tijd gereden. De SpeedUp-rijder zette de rest van het veld, aangevoerd door Celestino Vietti, daarmee op meer dan een halve seconde achterstand.

Een late crash van Vietti in bocht 4, gevolgd door een valpartij van Aron Canet op dezelfde plek, maakte het voor diverse rijders onmogelijk om nog voor een verbetering te gaan. De andere rijders verbeterden zich maar mondjesmaat, waardoor Aldeguer voor de derde keer op rij pole-position opeiste. Op een halve seconde eindigde Vietti op P2, kort gevolgd door Manuel Gonzalez. Canet reed de vierde tijd, maar moet vrezen voor een straf na zijn crash onder een gele vlag, terwijl Marcos Ramirez en Pedro Acosta als vijfde en zesde eindigden. De WK-leider bleef rivaal Arbolino daarmee voor, want de Marc VDS-rijder eindigde op P7. Jake Dixon, Somkiat Chantra en Joe Roberts completeerden de top-tien.

Uitslag kwalificatie Moto2 GP van Maleisië