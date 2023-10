Aldeguer dominant naar Moto2-pole Australië, Nederlanders buiten top-tien

Tijdens de drie vrije trainingen van de Moto2 slaagden Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh er niet in om via een plek in de top-veertien directe plaatsing voor Q2 af te dwingen. De twee Nederlandse deelnemers in de klasse onder de MotoGP bevonden zich echter in goed gezelschap, want ook toppers als Celestino Vietti en Ai Ogura moesten via Q1 proberen om een plekje in het tweede segment te bemachtigen.

Bendsneyder kwam om 4.45 uur Nederlandse tijd goed uit de startblokken door met zijn eerste ronde 1.33.929 op de klokken te zetten en daarmee even op P1 plaats te nemen. Die positie moest hij echter afstaan toen Filip Salac met 1.32.943 een seconde van de snelste tijd reed. RW Racing GP-rijders Barry Baltus en Van den Goorbergh meldden zich vervolgens ook vooraan door de tweede en derde tijd te rijden, al moest laatstgenoemde daarna toezien dat Vietti de derde stek overnam. Diverse rijders kwamen daarna nog met een nieuwe band de baan op, maar de tijd van Salac bleef staan. Vietti nam de tweede stek nog over, terwijl Baltus en Van den Goorbergh zich als nummers drie en vier plaatsten voor Q2. Ogura viel met zijn zesde tijd dus buiten de boot, iets wat ook voor Bendsneyder op P8 gold. De Rotterdammer start zondag dus vanaf de 22ste positie.

Het viertal voegde zich bij de veertien coureurs die zich met hun trainingstijden al plaatsten voor Q2, waarin de strijd om pole-position beslecht zou worden. WK-leider Pedro Acosta kwam van het gezelschap het beste uit de startblokken door 1.32.666 te noteren, een tijd die hij meteen daarna aanscherpte tot 1.32.633. Van den Goorbergh begon solide door de elfde tijd op de klokken te zetten met zijn eerste getimede ronde, al zou hij daarna wel ietwat terugvallen naar de veertiende stek. Met een nieuwe verbetering zou de coureur uit Breda daarna terugkeren op de elfde stek.

In de tweede helft van Q2 zou Acosta van de eerste plek verdreven worden. Joe Roberts kwam met 1.32.584 even naar P1, maar die positie moest hij kort daarna afstaan aan Fermin Aldeguer. De snelste man uit de vrije trainingen klokte 1.31.888 en zette het volledige veld, aangevoerd door teamgenoot Alonso Lopez, op meer dan zes tienden van een seconde. Het gat zou daarna nog wel verkleind worden, maar de tijd van Aldeguer bleef ver buiten bereik. De SpeedUp Boscoscuro-rijder pakte zodoende pole, voor Aron Canet en Lopez. Roberts pakte de vierde positie, voor Acosta, Jake Dixon en Sergio Garcia. Tony Arbolino was achtste, terwijl Darryn Binder en Manuel Gonzalez de top-tien completeerde. Van den Goorbergh moest het doen met de zeventiende tijd.

De Moto2-coureurs komen zondag om 8.40 uur lokale tijd (23.40 uur in Nederland) weer in actie tijdens de ingelaste warm-up, waarna om 11.15 uur (02.15 uur in Nederland) de GP van Australië wordt verreden.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Australië