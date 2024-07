Aldeguer boekt Moto2-zege in Duitsland, Nederlanders vallen uit

Na de vroege crash van Collin Veijer en de overwinning van David Alonso in de Moto3-race mochten de Moto2-rijders zich op de startgrid melden voor hun Duitse Grand Prix. Celestino Vietti mocht na zijn sterke kwalificatie plaatsnemen op de beste startpositie, met Jake Dixon en Fermín Aldeguer naast hem op de eerste startrij. De Nederlanders in de Moto2 kenden geen geweldige kwalificatie. Bo Bendsneyder kwam in Q2 tot de vijftiende startpositie voor de race over 25 ronden, de niet geheel okselfrisse Zonta van den Goorbergh moest vanaf P28 beginnen.

De startfase verliep voor de Nederlanders niet helemaal naar wens. Bendsneyder verloor meteen behoorlijk wat terrein en kwam na de openingsronde als 22ste door, terwijl Van den Goorbergh aanvankelijk wel twee posities goedmaakte. De rijder van RW Racing GP zou uiteindelijk binnen enkele ronden terugvallen naar de dertigste en laatste positie, om na 15 ronden zijn motorfiets in de pits te parkeren en uitvaller te worden. Bendsneyder was zes ronden eerder al uit de race gestapt. De rijder van Preicanos was al teruggevallen naar de 25ste positie toen hij zijn Kalex met technische problemen moest parkeren.

Helemaal vooraan draaide de Moto2-race intussen uit op een vermakelijke strijd, waarin de verschillen lange tijd bijzonder klein waren. In de openingsfase wisselden Vietti, Aldeguer en Tony Arbolino elkaar af aan kop van de race, terwijl Dixon en Senna Agius rondenlang met elkaar duelleerden en ook tot de kopgroep behoorden. Sergio García knokte zich intussen naar de zesde positie en reed het tweede groepje terug naar het leidende vijftal, waardoor na zes ronden een kopgroep van tien rijders ontstond. Die kopgroep was er nog altijd toen Darryn Binder in de elfde ronde de eerste crasher van de race werd. Wel kon de Zuid-Afrikaan zijn weg nog vervolgen. Een ronde later deed invaller Roberto Garcia hetzelfde in de eerste bocht; hij viel wel uit de race.

Aldeguer checkt uit, mooie strijd om laatste podiumplekken

Later in die ronde ging het leidende vijftal vijf wijd richting de twaalfde bocht, waardoor Arbolino de leiding kon grijpen. Drie ronden later had Aldeguer de leiding alweer heroverd en dat bleek een beslissend moment in de race. Arbolino kon het tempo aanvankelijk nog volgen, maar door een momentje bij het uitkomen van bocht 7 viel hij terug naar de zesde positie. Nog belangrijker was dat Aldeguer hierdoor plotseling een seconde voorsprong had op de achtervolgers, een verschil dat hij in de twintigste ronde al had uitgebreid tot twee seconden. Die marge wist de toekomstige MotoGP-rijder daarna keurig te consolideren.

Een zevental rijders streed vervolgens om de resterende twee podiumplekken, al wist Dixon zich met enkele ronden voor de boeg ook los te rijden uit dat gezelschap. Wat resteerde was een prachtig duel tussen polesitter Vietti en twee rijders die zich in de slotfase knap naar voren knokten: Ai Ogura en Diogo Moreira. Het was een strijd die Vietti lange tijd in zijn voordeel leek te beslechten, terwijl de twee achtervolgers elkaar meermaals bestookten met aanvallen. Uiteindelijk zou het duel pas in de allerlaatste bocht beslist worden, waarbij Ogura zich de gelukkige mocht noemen door als derde over de finish te komen.

Dat gebeurde ruim vier tellen nadat Aldeguer op de Sachsenring zijn tweede zege van het Moto2-seizoen had veiliggesteld. Dixon volgde op twee seconden op de tweede positie, terwijl Ogura het podium dus completeerde. Moreira stelde knap de vierde plek veilig door op de finish 0.010 seconde voorsprong te hebben op Vietti, die op zijn beurt slechts een tiende voor Somkiat Chantra eindigde. García moest genoegen nemen met de zevende plek, vlak voor Joe Roberts. De Amerikaan reed met een gebroken sleutelbeen knap naar P8, voor Arbolino en Alonso López. Agius viel in de slotfase terug naar P11, terwijl Manuel González, Izan Guevara, Jeremy Alcoba en Jaume Masià de resterende punten scoorden.

Het Moto2-seizoen 2024 wordt over vier weken vervolgd met de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Duitsland