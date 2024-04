Eerste Moto2-zege García in Austin, geen punten voor Nederlanders

Na de Moto3-race mochten de Moto2-rijders zich opmaken voor hun Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas. Arón Canet verzekerde zich zaterdag van de beste uitgangspositie door pole-position te pakken, voor Fermín Aldeguer en Sergio García. De Nederlanders kenden een wisselende zaterdag nabij Austin. Bo Bendsneyder kwam tot de tiende startpositie en bezorgde zichzelf de beste kwalificatie sinds de Amerikaanse GP van vorig jaar, terwijl Zonta van den Goorbergh niet verder kwam dan P24 voor de zestien ronden tellende race.

Aldeguer kwam na het doven van de startlichten goed van zijn plek om de kopstart te pakken, maar na de eerste bocht was hij de leiding alweer kwijt. Garcia kwam uitstekend onderdoor om de leiding te grijpen, voor thuisrijder Joe Roberts en Dennis Foggia. Jake Dixon kwam vanaf de veertiende startplek knap naar P4 met Manuel González, Alonso López en Aldeguer op de plaatsen vijf, zes en zeven, terwijl polesitter Canet slecht startte en terugviel naar de tiende positie. Van den Goorbergh handhaafde zich in de openingsronde rond zijn startpositie, terwijl Bendsneyder na de eerste bocht in het gedrang raakte en zelfs terugviel naar de 27ste plek.

Zodoende was na de eerste ronde duidelijk dat snelle mannen Aldeguer en Canet aan een inhaalrace moesten beginnen. Dat verging Aldeguer prima, want in de tweede ronde knokte hij zich alweer langs González en Albert Arenas om terug te keren op P6. Canet verloor op dat moment zelfs nog wat terrein, om in de derde ronde in één actie langs Ai Ogura, Jeremy Alcoba en Arenas te gaan voor de achtste plek. Ook González moest er een ronde later aan geloven, nadat hij zijn eerste van twee long lap-straffen inloste wegens een valse start. Aldeguer was op dat moment al langs Dixon gegaan om de vijfde plek over te nemen.

Van den Goorbergh valt uit, García houdt stand

Diezelfde Dixon zou in de vijfde ronde na Darryn Binder de tweede rijder worden die onderuit ging door weg te glijden in de eerste bocht. Kort daarna volgde ook de derde crash van de dag, die op naam van Mario Aji kwam. De Indonesiër werd daarmee de eerste uitvaller van de dag, al kreeg hij in de zevende ronde gezelschap van Van den Goorbergh. De RW Racing-rijder parkeerde zijn Kalex aan het einde van die ronde in de pits. Vooraan ontstond intussen een kopgroep van vijf rijders, bestaande uit García, Roberts, Foggia, López en Aldeguer. Leider García slaagde erin om langzaam een gaatje te slaan richting Roberts, die het achtervolgende viertal aanvoerde.

Aldeguer begon de druk langzaamaan op te voeren bij Speed Up-teamgenoot López, wat in de achtste ronde tot een mooi duel leidde met meerdere positiewisselingen. De strijd werd uiteindelijk gewonnen door de toekomstig MotoGP-rijder, die daarna de jacht opende op de podiumplaatsen. In de elfde ronde plaatste Aldeguer een succesvolle inhaalactie bij Foggia, om twee ronden later optimaal te profiteren van een foutje van Roberts in de twaalfde bocht. Daarna resteerde voor de Spanjaard de jacht op leider García, die na een foutje in bocht 11 nog altijd ruim anderhalve seconde voorsprong had. Die jacht werd een ronde later echter ruw onderbroken door Roberts, die zich herstelde en de tweede positie heroverde met iets meer dan twee ronden te gaan.

García profiteerde daar optimaal van door zijn voorsprong weer uit te breiden tot meer dan twee seconden, maar een nieuw foutje in de elfde bocht bracht de achtervolgers weer tot op 1,2 seconden bij het ingaan van de laatste ronde. Daarin werd de Spanjaard niet meer bedreigd om zo zijn eerste overwinning in de Moto2 veilig te stellen. Voor eigen publiek pakte Roberts een knappe tweede plek, terwijl Aldeguer het tweetal moest laten gaan om als derde te eindigen. López greep in de laatste ronde de vierde plaats, voor de sterk teruggekomen Marcos Ramírez en Foggia. Ogura stelde P7 veilig, waarna Alcoba, Canet en Celestino Vietti de top-tien completeerden. Ook voor Tony Arbolino, Arenas, González, Diogo Moreira en Filip Salač lagen er punten klaar na de finish. Dat gold niet voor Bendsneyder, die zich uiteindelijk nog terugknokte naar de achttiende plaats.



De vierde ronde van het Moto2-seizoen 2024 wordt over twee weken verreden. Dan staat de Grand Prix van Spanje in Jerez de la Frontera op het programma.

Uitslag Moto2 Grand Prix van de Verenigde Staten