Eerste Moto2-punten Van den Goorbergh met P6 in India, Acosta wint

De Moto2-coureurs werden in de kwalificatie voor de inaugurele Grand Prix van India geconfronteerd met moeilijke omstandigheden, want na een forse regenbui moesten de twee segmenten afgewerkt worden op een opdrogende baan. Deelname aan Q1 bleek in Q2 een voordeel, want drie van de vijf rijders in de top-vijf op de grid moesten in de kwalificatie al vroeg in de bak. Onder hen ook Zonta van den Goorbergh, die de race vanaf P4 mocht aanvangen. Jake Dixon verzekerde zich zaterdag van pole-position, voor Pedro Acosta en Sergio Garcia. Bo Bendsneyder wist Q1 niet te overleven en was zodoende veroordeeld tot de 23ste startplek.

Onder een zonnetje en bij 34 graden Celsius werd om 10.18 uur Nederlandse tijd het startsein gegeven voor de race over 18 ronden. Dixon vertrok goed vanaf de eerste positie en ging als eerste door de eerste bocht, voor de goed gestarte Tony Arbolino en Dixon. Van den Goorbergh bleef uit de problemen en verloor twee plaatsen, maar daarachter ging het wel mis. Jeremy Alcoba gleed onderuit in de eerste bocht en nam daarbij Somkiat Chantra, Celestino Vietti, Marcos Ramirez en Taiga Hada mee. Doordat de marshals behoorlijk wat tijd nodig hadden om de motorfietsen van de baan te halen, besloot de wedstrijdleiding om de race stil te leggen.

Na ruim tien minuten verschenen de rijders weer op de baan voor de herstart van de race, die werd ingekort tot twaalf ronden. De coureurs namen daarbij hun oorspronkelijke gridposities in, waardoor Dixon vanaf pole mocht vertrekken en Van den Goorbergh zijn vierde plek terugkreeg. De start verliep ditmaal wel probleemloos. Dixon kwam goed van zijn plek en leek als leider door de eerste bocht te gaan, totdat Alonso Lopez met het breekijzer binnendoor kwam. Garcia profiteerde door de leiding over te nemen, al moest hij die in de vierde bocht alweer afstaan aan Pedro Acosta. In die bocht ging het vervolgens mis voor Ai Ogura en Sam Lowes, die slachtoffer werden van een overoptimistische inhaalactie en daaropvolgende glijpartij van Aron Canet.

Sterk en solide optreden Van den Goorbergh

Van den Goorbergh bleef intussen uit de problemen bij de start, maar verloor wel vier plaatsen om als achtste door te komen na de openingsronde. Acosta reed aan de leiding en zag in de tussentijd dat Garcia en Arbolino elkaar begonnen te bestrijden in de strijd om de tweede plaats. Dat duel werd gewonnen door de Marc VDS-rijder, al had hij daar meerdere bochten voor nodig. Acosta was spekkoper, want na de tweede ronde kwam hij hierdoor al met anderhalve seconde voorsprong door. In de daaropvolgende ronde breidde de Spanjaard zijn voorsprong verder uit naar zo'n twee tellen, terwijl het in bocht vier misging voor Dixon en Lopez. Van den Goorbergh profiteerde daar optimaal van, want hij ging meteen ook voorbij aan Darryn Binder voor wat uiteindelijk dus de vijfde positie in de race werd.

Binder kon het tempo van Van den Goorbergh vervolgens niet helemaal volgen, waardoor de opgerukte Manuel Gonzalez er halverwege de race voorbij kon in gevecht om de zesde positie. De Yamaha VR46-team-rijder zette daarna de achtervolging in op de Nederlander van Fieten Olie Racing GP en dat leidde in de achtste ronde tot een succesvolle inhaalpoging in de dertiende en laatste bocht. Kort daarna ging Alcoba, die een long lap-straf kreeg voor het veroorzaken van de startcrash, onderuit bij het inlossen van zijn straf om zo de vijfde uitvaller van de race te worden.

Acosta breidde zijn marge vooraan nog verder uit, maar daarachter ontstond nog een mooie strijd om de derde podiumplek tussen Garcia en Roberts. In de tiende ronde drong de Amerikaan al aan bij Garcia, waarna hij in de elfde ronde met een gewaagde actie in bochten 8 en 9 aan de Spanjaard voorbij ging. In de laatste ronde wisselde het tweetal nog meermaals van positie, maar een foutje van Garcia in de twaalfde bocht besliste de strijd in het voordeel van Roberts.

Dat gebeurde echter ver achter Acosta, die de eerste GP van India uiteindelijk met ruim 3,5 seconden voorsprong op zijn naam schreef. Arbolino werd onbedreigd tweede, voor Roberts en Garcia. Gonzalez reed in de slotfase nog naar het tweetal voor hem toe om als nummer vijf over de finish te komen, waarna Van den Goorbergh op de zesde positie zijn eerste punten in de Moto2 veiligstelde. De Nederlander weerstond de druk van Binder en teamgenoot Baltus in de slotfase, terwijl ook nummer negen Ramirez en nummer tien Filip Salac waren aangesloten in het treintje achter Van den Goorbergh. De laatste punten gingen naar Dennis Foggia, Fermin Aldeguer, Izan Guevara, Albert Arenas en Sean Dylan Kelly. Bendsneyder kende intussen een moeizame race, waarin hij vrijwel de hele tijd in de achterhoede bungelde. Het leidde uiteindelijk tot een achttiende positie aan de finish.

Het Moto2-seizoen krijgt volgende week een vervolg met de Grand Prix van Japan, die verreden wordt op Twin Ring Motegi.

Uitslag Moto2 Grand Prix van India