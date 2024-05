Eerste Moto2-pole García in Catalonië, Van den Goorbergh vijftiende

Zonder de nog altijd geblesseerde Bo Bendsneyder, maar met Zonta van den Goorbergh begon de Moto2 om 13.45 uur aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Catalonië. De enige Nederlandse deelnemer van dit weekend reed zich zaterdagochtend in de afsluitende oefensessie bij de snelste veertien, waardoor hij zich niet in het eerste segment van de kwalificatie hoefde te melden. Met Arón Canet, Marcos Ramírez en Celestino Vietti waren er echter enkele grote namen die wel veroordeeld waren tot deelname aan Q1.

Canet, twee weken geleden in Frankrijk nog polesitter, bepaalde het tempo in de eerste fase van Q1 door met 1.42.882 de eerste serieuze richttijd te rijden. De Fantic-rijder keerde voor het einde van de sessie al terug in de pits. Aldaar zag hij Senna Agius de koppositie overnemen met 1.42.861, al werd die tijd geschrapt wegens track limits. Met zijn volgende ronde klokte de Intact GP-rijder echter een legale 1.42.608 om als snelste door te gaan naar Q2. Canet mocht als nummer twee mee, terwijl Vietti en Darryn Binder de twee resterende plekjes voor zich opeisten. Ramírez viel zodoende met 0.026 seconde buiten de boot.

Niemand kan García bedreigen

Na een korte onderbreking verschenen de achttien overgebleven rijders op de baan voor de strijd om pole-position. Daniel Muñoz, de vervanger van Bendsneyder bij Gas Up, liet zich meteen goed van voren zien door te openen met 1.42.399, al dook Alonso López al snel onder die tijd door. Het was echter kampioenschapsleider Sergio García die na de eerste run met de snelste tijd terug zou keren naar de pits. De MT Helmets - MSI-rijder reed met 1.41.894 een nieuw ronderecord. Vietti sloot op dat moment aan op de tweede plek, gevolgd door Fermín Aldeguer en Albert Arenas.

In de laatste drie minuten volgde voor alle rijders echter nog de jacht op een verbetering, maar de tijd van García bleef buiten bereik. De Spanjaard pakte zijn eerste pole-position van het seizoen, op een kwart seconde gevolgd door Aldeguer. Vietti moest het daardoor doen met de derde positie, voor de sterk naar voren gekomen Canet en Gresini-teamgenoten Arenas en Manuel González. Muñoz maakte indruk door de zevende plek veilig te stellen, voor López en Joe Roberts. Ai Ogura completeerde de top-tien, waar Van den Goorbergh uiteindelijk dus in ontbrak. Hij moet zondag vanaf de vijftiende positie aan de race beginnen.

De Moto2 Grand Prix van Catalonië begint zondag om 12.15 uur.

Uitslag kwalificatie Moto2 GP van Catalonië