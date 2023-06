Bendsneyder mist TT Assen door gebroken sleutelbeen

Vrijdag klokte Bo Bendsneyder de tiende tijd in de eerste vrije training voor de Moto2 Grand Prix van Duitsland. Doordat de tweede en derde vrije training vervolgens onder natte omstandigheden werden afgewerkt, bleef die tijd staan en was de rijder van het SAG Racing Team automatisch geplaatst voor het tweede deel van de kwalificatie. Daarin kwam Bendsneyder tot de vijftiende startpositie voor de zondagse race op de Sachsenring, die 25 ronden telde.

Daarvan heeft Bendsneyder er uiteindelijk niet eens eentje af kunnen leggen. De Rotterdammer kwam aardig van zijn plek, maar zag bij het aanremmen voor de eerste bocht Jeremy Alcoba op zeer enthousiaste wijze binnendoor komen. De Spanjaard schoot daarbij rechtdoor en raakte de motor van Bendsneyder, die daardoor tegen de machine van Darryn Binder werd geduwd en vervolgens van zijn Kalex werd gelanceerd. De Nederlander en Binder eindigden hierdoor in de grindbak en werden de eerste uitvallers van de Moto2-race in Duitsland, terwijl Alcoba verder kon, een long lap-penalty kreeg en uiteindelijk als zestiende over de finish kwam.

Daar waar Binder snel opstond, bleef Bendsneyder even liggen in de grindbak. Uiteindelijk meldde hij zich nog tijdens de race bij het medisch centrum van de MotoGP op de Sachsenring. De artsen aldaar hebben hem onderzocht en constateerden daarbij een breuk in zijn rechter sleutelbeen, zo meldden zij op social media. Het is nog niet duidelijk of Bendsneyder onder het mes moet, maar de opgelopen blessure zorgt er in ieder geval voor dat hij volgende week niet van start gaat tijdens de Dutch TT. Zodoende ontbreekt hij bij zijn thuisrace op TT Circuit Assen, waardoor Zonta van den Goorbergh komend weekend de enige Nederlandse Moto2-deelnemer is.