De zeventiende plaats van Zonta van den Goorbergh in de Grand Prix van de Verenigde Staten is ook na de Italiaanse Grand Prix nog altijd zijn beste resultaat van dit seizoen. De coureur van Fieten Olie Racing GP is er op Mugello niet in geslaagd om de finish te bereiken, nadat hij in de tiende ronde onderuit ging. Tot dat moment reed hij echter een hoopgevende wedstrijd. Hij startte vanaf de 22e positie en werkte zich kort na de start al op naar de zeventiende positie. Vervolgens streed Van den Goorbergh mee om de laatste plekjes in de punten, totdat een valpartij een einde maakte aan zijn race. Het bezorgde de 17-jarige coureur een dubbel gevoel, zo liet hij na de race optekenen.

"Dit is natuurlijk niet het resultaat waarop ik gehoopt had, maar toch kan ik redelijk tevreden zijn met de wedstrijd die ik heb gereden", vertelde Van den Goorbergh na de Italiaanse GP. "Ik kwam wat snelheid tekort, maar zat wel in het gevecht voor punten. Nadat ik door een andere rijder werd ingehaald verloor ik ineens de voorkant, ik weet niet precies wat daar mis is gegaan. Het is natuurlijk ontzettend jammer, maar ik ben wel blij met het potentieel dat we hebben laten zien vandaag. We hebben in de laatste races wat pech gehad, maar gaan op de Sachsenring opnieuw ons best doen om daar een goed resultaat te behalen."

Bij teammanager Jarno Janssen overheerste na afloop van de Italiaanse GP de positiviteit over de prestaties van Van den Goorbergh in Mugello. "Zonta is onderuitgegaan, maar wel in een gevecht voor de punten. Dat is dus positief. Dat hij crasht, is nu eenmaal wat er kan gebeuren in een race als je voor iets vecht. Daar ben ik wel tevreden over", zei Janssen, die wildcardrijder Mattia Pasini elfde zag worden en vaste rijder Barry Baltus buiten de punten zag eindigen. "Mattia is de enige die punten heeft gescoord voor het team en hij heeft ook echt een solide race gereden. Het is een goed resultaat voor hem en het team en daar kunnen we alleen maar met een goed gevoel op terugkijken. Onze focus is nu gericht op het volgende weekend in Duitsland."