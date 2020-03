Dorna publiceert aangepast tijdschema voor GP van Qatar

Opvallendste wijziging is dat de tweede klasse de plek van de MotoGP inneemt en dus onder kunstlicht verreden wordt. In het verleden werden de races voor Moto2 en Moto3 altijd nog bij daglicht verreden terwijl de matadoren van de MotoGP dan juist in de avond in actie kwamen.

Vanwege het coronavirus en de reisrestricties vanuit bepalende MotoGP-landen is die klasse uit het schema gehaald. De races voor de lagere divisies kunnen wel doorgaan omdat deze deelnemers toch al voor de laatste pre-season test in Qatar aanwezig waren.

Aangepast tijdschema Grand Prix van Qatar