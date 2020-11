Aegerter teamgenoot Bendsneyder bij RW Racing tijdens Moto2-finale

Doordat de reguliere coureur Jesko Raffin eerder dit jaar te maken kreeg met extreme vermoeidheid en duizeligheid, mocht Aegerter in 2020 al drie races voor zijn rekening nemen. Nadien zette NTS RW Racing de jonge Pool Piotr Biesiekirski in, maar die laat verstek gaan voor de slotrace in Portimao. Volgens een persbericht van de Nederlandse equipe heeft Biesiekirski 'de beslissing genomen om zich te concentreren op zijn nabije toekomst in het Europees Moto2-kampioenschap'.

Naar een vervanger hoefde RW Racing overigens niet lang te zoeken. Aegerter geniet meerdere voordelen. "Hij kent de motor en, net als Bo Bendsneyder, ook de baan. Aanstaande vrijdag hebben we extra trainingstijd om met de Moto2-motor het circuit van Portimao beter te leren kennen", laat teammanager Jarno Janssen optekenen. Janssen toont eveneens begrip voor het besluit van Biesiekirski. "We hadden graag het seizoen met Piotr afgesloten, maar ik respecteer zijn beslissing, ook kijkend naar zijn toekomstige doelen. Het is belangrijk voor hem om zich goed voor te bereiden op een nieuw seizoen, dat cruciaal kan worden voor hem. Ik weet zeker dat hij in staat zal zijn om zijn potentieel en de leercurve, die hij de afgelopen zeven GP’s bij ons heeft laten zien, door te trekken. Daarmee kan hij in het Europees Moto2-kampioenschap vechten voor overwinningen en dit zal hem zeker de mogelijkheid bieden om terug te keren in het wereldkampioenschap in 2022."

Aegerter staat te trappelen, slotrace Bendsneyder

Aegerter is op zijn beurt juist verguld met deze nieuwe kans. Bij zijn eerdere optredens wist vier punten te scoren voor RW Racing, om precies te zijn middels een twaalfde plek tijdens de eerste van twee races in Oostenrijk. "Het is fijn om weer deel uit te maken van het team. Ik ken de motor, de baan en het team. Ik ben fit en klaar om te racen. Ik zal honderd procent geven en proberen een mooi resultaat te boeken, net zoals in Oostenrijk, en om het team nuttige input en informatie te geven. Ik kijk er echt naar uit."

De genoemde slotrace in Portimao is ook meteen de laatste race van Bo Bendsneyder bij de Moto2-formatie van RW Racing. Zijn zitje wordt volgend jaar ingenomen door Hafizh Syahrin. De positie die in 2020 nog voor Raffin was bedacht, gaat dan naar de pas 16-jarige Barry Baltus.