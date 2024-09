Dominante Canet boekt tweede Moto2-zege, Van den Goorbergh puntloos

Met Ai Ogura als klassementsleider begon de Moto2 aan de vijftiende race van het huidige seizoen, de Grand Prix van Indonesië. De Japanner van MT Helmets-MSI begon met 22 punten marge op teamgenoot Sergio García aan het treffen in Mandalika. Bovendien had hij ook de betere startpositie, want Ogura mocht vanaf de derde positie aan de race beginnen, waar García het met de vijftiende plek moest doen. Arón Canet stelde zaterdag pole-position veilig voor de race over 22 ronden, voor Jake Dixon. Zonta van den Goorbergh, de enige overgebleven Nederlander in de Moto2 na het noodgedwongen vertrek van Bo Bendsneyder, moest als 20ste starten.

Vanaf de derde positie wist Ogura bij de start meteen de leiding te grijpen, voor Arón Canet, Jake Dixon, Alonso López en de goed gestarte Somkiat Chantra. Verder naar achteren was er contact tussen Van den Goorbergh en Jaume Masià, met laatstgenoemde als slachtoffer. Na een harde val werd hij de eerste uitvaller van de race. In bocht 10 kreeg hij echter gezelschap van Senna Agius, die daar onderuit gleed en in de uitloopstrook bijna Chantra omver kegelde. De Thai van Honda Team Asia was daar beland nadat zijn been en voet in de remzone werden geraakt door Fermín Aldeguer. Chantra keerde op lage snelheid nog wel terug naar de pits, maar daar gaf hij toch op.

Vooraan had Canet in de openingsronde de regie alweer overgenomen van Ogura, die López eveneens voorbij zag komen. Meteen slaagde Canet erin om een gaatje te slaan met zijn achtervolgers, na vier ronden bedroeg de marge al bijna twee seconden. Dat was vooral te danken aan het relatief lage tempo van López, die zich echter breed genoeg maakte om niet gepasseerd te kunnen worden door Ogura en Aldeguer. Van den Goorbergh had zich intussen op de veertiende plek genesteld, maar die positie moest hij afstaan vanwege een dubbele long lap-straf. Die kreeg de RW Racing GP-rijder voor zijn aandeel in de crash van Masià en wierp hem uiteindelijk terugwierp naar de 22ste positie.

Canet domineert, López houdt strijd om podium spannend

Terwijl Canet langzaam maar zeker verder wegliep, gingen zijn eerste achtervolgers de strijd met elkaar aan. Aldeguer schoof in de zesde ronde op naar de derde plek, maar die stond hij twee ronden later alweer af door wijd te gaan in bocht 10 en vier bochten later weer een momentje mee te maken. Dat wierp hem terug naar de negende positie. Ogura drong vervolgens weer aan bij López en dat leidde in de twaalfde ronde eindelijk tot een geslaagde inhaalactie. Veel meer leek er vervolgens niet in te zitten voor de kampioenschapsleider, want Canet had op dat moment al een voorsprong van bijna zeven seconden bij elkaar gereden. Wel zag Ogura zijn grote concurrent in de titelstrijd uitvallen: García crashte in de zestiende ronde in bocht 5.

Vooraan was er geen vuiltje aan de lucht voor Canet, die na 22 ronden overtuigend als winnaar werd afgevlagd in Indonesië en zijn tweede zege in de Moto2 boekte. Ogura reed in de slotfase weg bij het groepje achter de winnaar om de tweede plek veilig te stellen, terwijl López met hevig verdedigen uiteindelijk standhield voor de laatste podiumplaats. Aldeguer knokte zich in de laatste ronden nog knap naar de vierde plaats door af te rekenen met Darryn Binder. Joe Roberts werd zesde, voor Izán Guevara en Tony Arbolino. Manuel González viel in de laatste ronde terug naar de negende plaats, met Deniz Öncü op de tiende stek. Ook Marcos Ramírez, Barry Baltus, Celestino Vietti, Jeremy Alcoba en Albert Arenas hielden punten over aan de GP van Indonesië. Voor Zonta van den Goorbergh resteerde uiteindelijk de twintigste positie.

Het Moto2-seizoen wordt volgend weekend alweer vervolgd met het laatste deel van een triple-header: de Grand Prix van Japan in Motegi.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Indonesië