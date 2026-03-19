Moto2 Goiânia

Veijer en Van den Goorbergh klaar voor nieuwe Moto2-uitdaging in Brazilië

Tijdens de Grand Prix van Brazilië worden Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh op een nieuw circuit in het diepe gegooid. De Nederlandse Moto2-rijders voelen zich klaar voor de uitdaging.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Collin Veijer, Red Bull KTM Ajo

Foto door: Red Bull KTM Ajo

De Moto2-rijders staan dit weekend voor een gloednieuwe uitdaging, want voor het eerst sinds 2004 wordt er in Brazilië geracet. Voor alle rijders is het Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiânia een compleet nieuw circuit en dat geldt dus ook voor de Nederlanders in deze klasse, Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh.

Een kleine drie weken geleden trapte Veijer zijn seizoen 2026 af met een vijfde plaats in de rommelige race in Thailand, waar uiteindelijk slechts halve punten werden uitgekeerd. In de twee tussenliggende weken heeft de rijder van KTM Ajo zich goed kunnen voorbereiden op de nieuwe uitdaging in Brazilië, waar hij veel zin in heeft.

"Ik kijk er erg naar uit om te beginnen op weer een nieuw circuit. Ik ben nog nooit in Brazilië geweest, dus het wordt een geweldige ervaring en ik ga proberen er optimaal van te genieten. We willen het momentum uit Thailand vasthouden, dus laten we zien waartoe we daar in staat zijn", blikt Veijer vooruit op het raceweekend in Goiânia.

"We hebben ons goed voorbereid de afgelopen twee weken, die ons ook de kans gaven om even afstand te nemen, dus we zijn meer dan klaar om deze nieuwe uitdaging in Zuid-Amerika aan te gaan. We zullen proberen ons zo snel mogelijk aan te passen aan het circuit, zodat we ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de race."

Zonta van den Goorbergh heeft zin in de kennismaking met een voor hem nieuw circuit.

Zonta van den Goorbergh heeft zin in de kennismaking met een voor hem nieuw circuit.

Foto door: RW Racing GP

Van den Goorbergh haalde de finish niet tijdens de seizoensopening in Thailand na een clash met Veijers teamgenoot José Antonio Rueda. Het voor hem eveneens nieuwe circuit in Brazilië is voor de rijder van RW Racing GP een kans om zich te revancheren, iets waar hij door de langere voorbereidingstijd vertrouwen in heeft.

"Het is de eerste keer dat ik in Brazilië ben, en het was opnieuw een lange reis naar deze kant van de wereld. Het is leuk om naar een nieuwe bestemming en een nieuw circuit te gaan. We zullen moeten afwachten hoe de baan precies is, maar van wat ik tot nu toe heb gezien, ziet het er goed uit", luidt het eerste oordeel van Van den Goorbergh.

"Het circuit is vrij kort en het zal belangrijk zijn om hard te werken vóór de eerste vrije training, zodat we niet te veel verrassingen tegenkomen als we de baan opgaan. Ik denk dat deze pauze tussen Thailand en nu iedereen wat extra tijd heeft gegeven om zich voor te bereiden, dus ik hoop dat we vanaf de eerste sessie competitief kunnen zijn."

