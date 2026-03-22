Collin Veijer op tweede rij in Moto2-race Brazilië, Holgado op pole
Collin Veijer start later vandaag vanaf de zesde positie in de Moto2-race in Brazilië. De pole-position is voor Daniel Holgado, terwijl Zonta van den Goorbergh zich niet voor Q2 weet te plaatsen.
Foto door: Red Bull KTM Ajo
De Moto2 werd zaterdag het grootste slachtoffer van het zinkgat op start-finish van het Autódromo Internacional Ayrton Senna. Het gevolg van de herstelwerkzaamheden en de vertraging in het schema was dat de kwalificatie van de middelste klasse niet meer op zaterdag verreden kon worden. De Moto2-rijders mochten zich zondagochtend om 9.40 uur lokale tijd, oftewel 13.40 uur in Nederland, alsnog op de baan melden om de startposities te verdelen.
In de vrijdagse training slaagde Zonta van den Goorbergh er niet in om zich rechtstreeks te plaatsen voor Q2. De Nederlander van RW Racing GP moest zich in Q1 dus meteen op het asfalt melden en bevond zich in goed gezelschap: ook rappe rijders als Arón Canet, Senna Agius, Barry Baltus en Daniel Holgado waren veroordeeld tot deelname aan het eerste segment van de kwalificatie.
Het was Holgado die de sterkste indruk maakte gedurende Q1. De Aspar-rijder opende al sterk door in de eerste run 1.21.153 te noteren. Die tijd werd tijdens de tweede run geëvenaard door Joe Roberts, maar Holgado sloeg in de slotfase terug door 1.20.874 te noteren. Daarmee plaatste hij zich als snelste voor de strijd om pole-position in Goiânia.
Roberts mocht als nummer twee mee naar Q2 en kreeg daar gezelschap van Baltus en Sergio García. Voor Van den Goorbergh was er dus geen plek in Q2: hij noteerde op zeven tienden van Holgado de achtste tijd, wat hem een 22e startpositie opleverde voor de race. Ook teamgenoot Ayumu Sasaki haalde het dus niet, al kwam de Japanner slechts drie duizendsten tekort.
Holgado troeft teamgenoot Alonso af voor pole
Waar Holgado de dominante kracht was in het eerste deel van de kwalificatie, was de beste start van Q2 voor zijn Aspar-teamgenoot David Alonso. De Colombiaan opende de strijd om pole met 1.20.728. Daarachter sloot rookie Ángel Piqueras aan op de tweede plek, met de verrassende Álex Escrig op de derde positie. Collin Veijer keerde na de eerste run terug op de dertiende positie met zeven tienden achterstand op Alonso.
Veijer begon echter goed aan de tweede run door meteen op te schuiven naar de zesde plaats, maar iedereen had daarna nog vier minuten om zijn tijd nog verder aan te scherpen. Zo nam Holgado de eerste positie over van Alonso door 1.20.711 te rijden. Die tijd bleek uiteindelijk genoeg voor de jonge Spanjaard om pole-position op te eisen in Brazilië.
Alonso maakte het feest compleet voor Aspar met de tweede plek op de grid, voor Klint Forward-man Escrig. Manuel González en Piqueras gaven minder dan een tiende toe op Holgado, maar moesten genoegen nemen met een plek op de tweede rij. Daar worden zij later op zondag vergezeld door Veijer, die op iets meer dan twee tienden de zesde tijd reed. Alonso López, Celestino Vietti, Mario Aji en Tony Arbolino completeren de top-tien op de grid.
Over enkele uren komen de Moto2-rijders alweer in actie in Goiânia. De race van 26 ronden begint om 17.15 uur Nederlandse tijd.
Uitslag: Q2 Moto2 GP van Brazilië
|Pos
|Rijder
|#
|Motor
|Ronden
|Tijd
|Interval
|Km/u
|Topsnelheid
|1
|D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|9
|
1'20.711
|171.054
|2
|D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|9
|
+0.017
1'20.728
|0.017
|171.018
|3
|Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|9
|
+0.043
1'20.754
|0.026
|170.963
|4
|M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|8
|
+0.079
1'20.790
|0.036
|170.887
|5
|
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
|36
|Kalex Moto2
|9
|
+0.092
1'20.803
|0.013
|170.859
|6
|C. Veijer KTM Ajo
|95
|Kalex Moto2
|10
|
+0.235
1'20.946
|0.143
|170.558
|7
|A. López ITALJET Gresini Moto2
|21
|Kalex Moto2
|8
|
+0.238
1'20.949
|0.003
|170.551
|8
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|10
|
+0.259
1'20.970
|0.021
|170.507
|9
|M. Aji Honda Team Asia
|64
|Kalex Moto2
|10
|
+0.271
1'20.982
|0.012
|170.482
|10
|T. Arbolino Fantic Racing
|14
|Kalex Moto2
|8
|
+0.314
1'21.025
|0.043
|170.391
|Volledige uitslag
Deel of bewaar dit artikel
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties