Collin Veijer op tweede rij in Moto2-race Brazilië, Holgado op pole

De Moto2 werd zaterdag het grootste slachtoffer van het zinkgat op start-finish van het Autódromo Internacional Ayrton Senna. Het gevolg van de herstelwerkzaamheden en de vertraging in het schema was dat de kwalificatie van de middelste klasse niet meer op zaterdag verreden kon worden. De Moto2-rijders mochten zich zondagochtend om 9.40 uur lokale tijd, oftewel 13.40 uur in Nederland, alsnog op de baan melden om de startposities te verdelen.

In de vrijdagse training slaagde Zonta van den Goorbergh er niet in om zich rechtstreeks te plaatsen voor Q2. De Nederlander van RW Racing GP moest zich in Q1 dus meteen op het asfalt melden en bevond zich in goed gezelschap: ook rappe rijders als Arón Canet, Senna Agius, Barry Baltus en Daniel Holgado waren veroordeeld tot deelname aan het eerste segment van de kwalificatie.

Het was Holgado die de sterkste indruk maakte gedurende Q1. De Aspar-rijder opende al sterk door in de eerste run 1.21.153 te noteren. Die tijd werd tijdens de tweede run geëvenaard door Joe Roberts, maar Holgado sloeg in de slotfase terug door 1.20.874 te noteren. Daarmee plaatste hij zich als snelste voor de strijd om pole-position in Goiânia.

Roberts mocht als nummer twee mee naar Q2 en kreeg daar gezelschap van Baltus en Sergio García. Voor Van den Goorbergh was er dus geen plek in Q2: hij noteerde op zeven tienden van Holgado de achtste tijd, wat hem een 22e startpositie opleverde voor de race. Ook teamgenoot Ayumu Sasaki haalde het dus niet, al kwam de Japanner slechts drie duizendsten tekort.

Holgado troeft teamgenoot Alonso af voor pole

Waar Holgado de dominante kracht was in het eerste deel van de kwalificatie, was de beste start van Q2 voor zijn Aspar-teamgenoot David Alonso. De Colombiaan opende de strijd om pole met 1.20.728. Daarachter sloot rookie Ángel Piqueras aan op de tweede plek, met de verrassende Álex Escrig op de derde positie. Collin Veijer keerde na de eerste run terug op de dertiende positie met zeven tienden achterstand op Alonso.

Veijer begon echter goed aan de tweede run door meteen op te schuiven naar de zesde plaats, maar iedereen had daarna nog vier minuten om zijn tijd nog verder aan te scherpen. Zo nam Holgado de eerste positie over van Alonso door 1.20.711 te rijden. Die tijd bleek uiteindelijk genoeg voor de jonge Spanjaard om pole-position op te eisen in Brazilië.

Alonso maakte het feest compleet voor Aspar met de tweede plek op de grid, voor Klint Forward-man Escrig. Manuel González en Piqueras gaven minder dan een tiende toe op Holgado, maar moesten genoegen nemen met een plek op de tweede rij. Daar worden zij later op zondag vergezeld door Veijer, die op iets meer dan twee tienden de zesde tijd reed. Alonso López, Celestino Vietti, Mario Aji en Tony Arbolino completeren de top-tien op de grid.

Over enkele uren komen de Moto2-rijders alweer in actie in Goiânia. De race van 26 ronden begint om 17.15 uur Nederlandse tijd.