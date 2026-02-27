Collin Veijer met tiende tijd rechtstreeks naar Q2 van Moto2 Thailand

Met tests in Portimão en Jerez achter de rug is ook de Moto2 afgereisd naar Buriram voor het eerste raceweekend van 2026. Op het Chang International Circuit stonden vrijdag twee oefensessies op het programma, waarvan de tweede training veruit de belangrijkste was. Een plekje bij de eerste veertien in deze sessie betekende namelijk rechtstreekse plaatsing voor Q2 op zaterdag.

Al vroeg in de 40 minuten durende sessie werd er een hoog tempo gereden door de Moto2-rijders. Izán Guevara noteerde met 1.34.686 een serieuze richttijd op de Boscoscuro van Pramac. Hoewel de Spanjaard slechts een tiende boven het ronderecord zat, was zijn marge niet groot: landgenoot Dani Holgado gaf op de tweede plaats namelijk slechts 0.017 seconde toe.

Met nog een kwartier voor de boeg maakten Celestino Vietti, Ayumu Sasaki en Manuel González de top-vijf compleet. Ook de Nederlanders stonden er heel aardig bij op dat moment. Zonta van den Goorbergh had voor een crash in bocht 3 de achtste tijd op de klokken gezet, terwijl Collin Veijer op de Kalex van KTM Ajo naar de tiende positie was gekomen.

Pas in de laatste tien minuten verschenen de rijders op de baan voor een kwalificatiesimulatie, om zo te proberen een plek in de top-veertien te veroveren. Een complicerende factor was echter de regen die op dat moment begon te vallen. Het deerde González niet: de Intact GP-rijder klokte met 1.34.501 een nieuw ronderecord en drong als snelste door tot Q2.

Álex Escrig verraste met een tweede tijd, voor Guevara, Holgado en de eveneens verrassende Mario Aji. Senna Agius eindigde ondanks een crash op de zesde plaats, gevolgd door Sasaki, Ivan Ortolá, Vietti en Veijer op de tiende plek. Waar de ene Nederlander zich wel al plaatste voor Q2, slaagde Van den Goorbergh daar niet in. Hij strandde op P18 en moet zich vrijdag in Q1 al op de baan melden.

Dat geldt overigens ook voor David Alonso. De Moto3-kampioen van 2024 wist 's ochtends nog de snelste tijd te rijden in de eerste vrije training in Thailand, maar 's middags lukte het hem niet om een plek bij de eerste veertien te veroveren. Uiteindelijk strandde hij op de 22e positie, al waren er met Deniz Öncü, Arón Canet, Alonso López en Joe Roberts meer snelle rijders die zich niet voor Q2 plaatsten.

Sterke opening Veijer in VT1

Eerder op de vrijdag werd het Moto2-seizoen 2026 geopend met de eerste vrije training voor de Thaise Grand Prix. Deze sessie werd niet voor iedereen een even groot succes. Zo tekende Canet voor een crash bij het remmen voor de eerste bocht. Mede daardoor bleef de Spanjaard, die deze winter overstapte naar Marc VDS Racing, steken op een teleurstellende 22e plaats.

Alonso maakte bij het insturen van de eerste bocht eveneens een momentje mee, maar hij wist wel in het zadel te blijven. Daarna slaagde de Colombiaan van Aspar er ook nog in om de snelste tijd van de oefensessie te noteren. Met 1.35.148 was hij slechts twaalf duizendsten van een seconde sneller dan Guevara.

Ook nummer drie Filip Salac eindigde binnen een tiende van de snelste tijd. Veijer kreeg dat niet voor elkaar, maar begon desondanks goed aan zijn seizoen met de vierde tijd in VT1, vlak voor González. Van den Goorbergh eindigde verder naar achteren: de rijder van RW Racing GP gaf een kleine negen tienden toe op Alonso, wat hem op de ranglijst een negentiende plaats opleverde.

Uitslag: Training Moto2 Buriram

Volgt spoedig.