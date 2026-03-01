Vijfde plek stemt Veijer tevreden: "Ben niet echt sterk in sprintraces"

In het eerste raceweekend van de Moto2 in 2026 liet Collin Veijer zich van zijn beste kant zien. Hij eindigde in alle trainingen in de top-tien en verzekerde zich in de kwalificatie van een plekje op de tweede startrij. De zesde startpositie wist de Nederlander op zondag om te zetten in een vijfde plaats aan de finish, al was de weg naar dat resultaat verre van eenvoudig.

De Moto2-race in Thailand werd namelijk twee keer onderbroken door een rode vlag. Hierdoor stonden er bij de tweede herstart nog maar zeven ronden op het programma voor de overgebleven rijders. Daarin hield Veijer stand op de vijfde plaats, maar hij vermoedde na afloop dat er misschien wel iets meer in had gezeten als de race langer had geduurd.

"Mijn eerste start was niet geweldig, maar we wisten de vijfde plaats te behouden. Ik probeerde bij de rijders vooraan te blijven om zo aan het einde van de race te kunnen strijden, maar vervolgens werd de rode vlag gezwaaid", gaf Veijer zijn visie op de gebeurtenissen in Buriram. "Mijn tweede start was ook niet zo goed, maar toen werd de rode vlag weer gezwaaid."

"Daardoor resteerde in feite een sprintrace, waar ik niet bepaald sterk in ben. Ik had in de eerste ronden wat moeite om mijn tempo te vinden en tegen de tijd dat dit lukte, was het al te laat", aldus Veijer, die wel kon leven met zijn finishpositie. "Het resultaat was best goed, want we mikken op de top-vijf. Daar ben ik dus tevreden mee."

Collin Veijer wordt achtervolgd door Alonso López en Celestino Vietti. Foto door: Red Bull KTM Ajo

Met zijn vijfde plaats verdiende Veijer meteen elf WK-punten. Toch overheerste ook bij KTM Ajo-teammanager Niklas Ajo het gevoel dat er meer in had gezeten als de Moto2-race niet tweemaal was onderbroken. "Collin had vanaf het begin een goede snelheid te pakken en was in alle trainingen een van de snelste rijders", zei de Fin.

"Wat er vandaag is gebeurd, was niet in het voordeel van Collin. Hij was hier namelijk met gebruikte banden een van de sterkste rijders. Desondanks is een plek in de top-vijf, wat ook ons doel is, een goede manier om aan het seizoen te beginnen."