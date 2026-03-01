Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Moto2 Buriram

Vijfde plek stemt Veijer tevreden: "Ben niet echt sterk in sprintraces"

Het verloop van de Moto2-race in Thailand speelde Collin Veijer absoluut niet in de kaart. De Nederlander van KTM Ajo is dan ook meer dan tevreden met de vijfde plaats die hij heeft behaald.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Collin Veijer, Red Bull KTM Ajo

Foto door: Red Bull KTM Ajo

In het eerste raceweekend van de Moto2 in 2026 liet Collin Veijer zich van zijn beste kant zien. Hij eindigde in alle trainingen in de top-tien en verzekerde zich in de kwalificatie van een plekje op de tweede startrij. De zesde startpositie wist de Nederlander op zondag om te zetten in een vijfde plaats aan de finish, al was de weg naar dat resultaat verre van eenvoudig.

Meer Moto2-nieuws:

De Moto2-race in Thailand werd namelijk twee keer onderbroken door een rode vlag. Hierdoor stonden er bij de tweede herstart nog maar zeven ronden op het programma voor de overgebleven rijders. Daarin hield Veijer stand op de vijfde plaats, maar hij vermoedde na afloop dat er misschien wel iets meer in had gezeten als de race langer had geduurd.

"Mijn eerste start was niet geweldig, maar we wisten de vijfde plaats te behouden. Ik probeerde bij de rijders vooraan te blijven om zo aan het einde van de race te kunnen strijden, maar vervolgens werd de rode vlag gezwaaid", gaf Veijer zijn visie op de gebeurtenissen in Buriram. "Mijn tweede start was ook niet zo goed, maar toen werd de rode vlag weer gezwaaid."

"Daardoor resteerde in feite een sprintrace, waar ik niet bepaald sterk in ben. Ik had in de eerste ronden wat moeite om mijn tempo te vinden en tegen de tijd dat dit lukte, was het al te laat", aldus Veijer, die wel kon leven met zijn finishpositie. "Het resultaat was best goed, want we mikken op de top-vijf. Daar ben ik dus tevreden mee."

Collin Veijer wordt achtervolgd door Alonso López en Celestino Vietti.

Collin Veijer wordt achtervolgd door Alonso López en Celestino Vietti.

Foto door: Red Bull KTM Ajo

Met zijn vijfde plaats verdiende Veijer meteen elf WK-punten. Toch overheerste ook bij KTM Ajo-teammanager Niklas Ajo het gevoel dat er meer in had gezeten als de Moto2-race niet tweemaal was onderbroken. "Collin had vanaf het begin een goede snelheid te pakken en was in alle trainingen een van de snelste rijders", zei de Fin.

"Wat er vandaag is gebeurd, was niet in het voordeel van Collin. Hij was hier namelijk met gebruikte banden een van de sterkste rijders. Desondanks is een plek in de top-vijf, wat ook ons doel is, een goede manier om aan het seizoen te beginnen."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Vijfde plek stemt Veijer tevreden: "Ben niet echt sterk in sprintraces"

Moto2
MOT2 Moto2
Buriram
Vijfde plek stemt Veijer tevreden: "Ben niet echt sterk in sprintraces"

Hoe Stoffel Vandoorne al na één race terugkeerde bij WEC-team Peugeot

WEC
WEC WEC
Hoe Stoffel Vandoorne al na één race terugkeerde bij WEC-team Peugeot

Jos Verstappen derde in BRC-opener: "Wordt uitdagend jaar"

Rally: overig
Misc Rally: overig
Jos Verstappen derde in BRC-opener: "Wordt uitdagend jaar"

Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Feature
Formule 1
Feature
F1 Formule 1
GP van Australië
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?
Vorig artikel Veijer vijfde in tweemaal onderbroken Moto2-race Thailand, Van den Goorbergh valt

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Bezzecchi voelt zich nog geen titelkandidaat: "Krijgen het een keer lastig"

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Bezzecchi voelt zich nog geen titelkandidaat: "Krijgen het een keer lastig"

Michelin verklaart lekke band die tot uitvalbeurt Marc Márquez leidde

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Michelin verklaart lekke band die tot uitvalbeurt Marc Márquez leidde

Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Thailand in beeld
Meer van
Collin Veijer

Veijer ambitieus voor tweede Moto2-seizoen: "Fitter en beter voorbereid"

Moto2
Moto2
Veijer ambitieus voor tweede Moto2-seizoen: "Fitter en beter voorbereid"

Collin Veijer ongedeerd na stevige crash op laatste dag Moto2-test Jerez

Moto2
Moto2
Collin Veijer ongedeerd na stevige crash op laatste dag Moto2-test Jerez

Productieve Collin Veijer achtste op eerste Moto2-testdag in Jerez

Moto2
Moto2
Productieve Collin Veijer achtste op eerste Moto2-testdag in Jerez
Meer van
KTM Ajo

Canet over goede vriend Veijer: "Hij gaat zeker vechten voor Moto2-titel"

Dakar
Dakar
Dakar
Canet over goede vriend Veijer: "Hij gaat zeker vechten voor Moto2-titel"

Interview: Hoe Collin Veijer bewogen Moto2-jaar omboog tot sterke slotfase

Moto2
Moto2
Interview: Hoe Collin Veijer bewogen Moto2-jaar omboog tot sterke slotfase

Snelle Collin Veijer tevreden na productieve Moto2-testdag in Jerez

Moto2
Moto2
Snelle Collin Veijer tevreden na productieve Moto2-testdag in Jerez