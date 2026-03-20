Veijer plaatst zich voor Q2 Moto2 Brazilië, Van den Goorbergh crasht

Met twee weekenden rust achter de rug is de Moto2 afgereisd naar Brazilië voor het tweede raceweekend van 2026. De 28 rijders werden op het Autódromo Internacional Ayrton Senna geconfronteerd met een behoorlijke uitdaging, want geen van hen heeft eerdere race-ervaring op het circuit. Bovendien gooiden de weersomstandigheden roet in het eten bij het leerproces van de baan.

Na een natte eerste vrije training begon de tweede vrijdagtraining op een droge baan, maar met dreiging van regen in de lucht. Om deze reden verscheen iedereen meteen op het asfalt en werd het tempo in rasse schreden opgevoerd. Waar de eerste rondetijden nog rond de 1 minuut en 30 seconden lagen, doken de eerste rijders na tien minuten al onder de 1 minuut en 26 seconden.

Vooral Tony Arbolino leek zich op zijn gemak te voelen, want hij snelde in zijn eerste run naar 1.25.198. Daarmee had hij de koppositie in handen, voor Manuel González en Mario Aji. Collin Veijer stond aanvankelijk even in de top-vijf, maar keerde vroeg terug in de pits en viel vervolgens terug tot buiten de veertien plaatsen die recht geven op deelname aan Q2. Zonta van den Goorbergh stond in deze fase net binnen de top-twintig.

Hoewel er enkele druppels zichtbaar waren op de cameralenzen, zette de regen niet door. Hierdoor konden de rijders zich in de tweede helft van de sessie steeds verder verbeteren. David Alonso deed dit door acht tienden van de snelste tijd af te rijden, maar Arbolino had zijn antwoord klaar. Hij snelde eerst naar 1.23.843 en scherpte die tijd nog tweemaal aan tot 1.23.709, waarmee hij de snelste van de dag was.

González was de enige andere rijder die onder de 1 minuut en 24 seconden dook en was tweede, voor Alonso, de verrassende rookie Ángel Piqueras en Aji. Celestino Vietti was ondanks een technisch probleem zesde, voor Daniel Muñoz en Izán Guevara. Veijer plaatste zich met de negende tijd rechtstreeks voor Q2, terwijl Alonso López de top-tien completeerde.

Van den Goorbergh greep met de negentiende tijd naast een plek in Q2, nadat hij in zijn laatste ronde onderuit ging in bocht 13. Hij heeft in Q1 echter goed gezelschap, want onder meer Dani Holgado en de eveneens gecrashte Barry Baltus eindigden buiten de top-twintig en liepen dus plaatsing voor Q2 mis.

Zaterdag wordt het Moto2-weekend in Goiânia vervolgd met de tweede vrije training, die om 13.25 uur Nederlandse tijd begint.

Escrig verrast in natte eerste vrije training

Het raceweekend van de Moto2 in Goiânia werd vrijdag na een uur vertraging om 15.00 uur Nederlandse tijd geopend met de eerste vrije training. De eerste kennismaking met het circuit werd echter verstoord door de regen die in de aanloop naar de baanactie viel. Hoewel het tijdens de eerste Moto2-training al niet meer regende, moesten de rijders wel zien om te gaan met langzaam opdrogend asfalt.

Het leverde meteen ook een ongebruikelijke uitslag op, want na 50 minuten trainen stond Klint Forward-rijder Álex Escrig bovenaan. Hij noteerde 1.30.102 en daarmee was hij minder dan een tiende sneller dan Guevara. De derde plek van Aji was eveneens verrassend, met Baltus en Vietti op de vierde en vijfde plaats. Ook de zesde en zevende tijden van Jorge Navarro en Alberto Ferrández konden een verrassing genoemd worden.

Veijer en Van den Goorbergh slaagden er niet in om zich vooraan te melden in de eerste oefensessie in Brazilië. Veijer was de snelste van het tweetal Nederlanders, maar hij gaf op de achttiende plek al bijna anderhalve seconde toe op Escrig. Op P23 volgde Van den Goorbergh, die ruim 1,8 seconden toegaf op de snelste tijd.