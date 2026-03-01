Veijer vijfde in tweemaal onderbroken Moto2-race Thailand, Van den Goorbergh valt

Na de spannende finish in de Moto3 - David Almansa versloeg Maximo Quiles met slechts 0.003 seconde voor de zege - meldden de Moto2-rijders zich op de startgrid voor hun eerste race van 2026. Op het warme Chang International Circuit stond een krachtmeting van 22 ronden op het programma om het nieuwe seizoen te openen.

Senna Agius mocht de openingsrace in Thailand vanaf pole-position aanvangen, met Izan Guevara en Dani Holgado naast hem op de eerste rij. Collin Veijer was de beste Nederlander in de kwalificatie en mocht door zijn zesde tijd vanaf de tweede rij vertrekken. Landgenoot Zonta van den Goorbergh moest proberen om zich vanaf de 23e positie naar voren te knokken.

Dat moest in twee pogingen gaan gebeuren, want de Moto2-race werd in de vierde ronde onderbroken met een rode vlag. Aanleiding voor het stilleggen van de race was een nare crash met drie rijders. Door een technisch probleem zakte polesitter Agius terug door het veld, wat in bocht 10 tot een kettingreactie leidde met David Alonso en Filip Salac. Vooral Alonso was aangeslagen na zijn highsider: hij had medische assistentie nodig, nadat hij door de motoren van zowel Agius als Salac geraakt werd.

Een kwartiertje later keerden de rijders terug op de grid voor de herstart van de race, die werd ingekort tot elf ronden. Ook nu was de racevreugde echter geen lang leven beschoren. Direct na de herstart tikte Sergio García de achterkant van Barry Baltus aan, waardoor de Spanjaard van Gresini onderuit ging en in het pad van Luca Lunetta belandde. Zowel García als Lunetta moesten met een brancard weggedragen worden, waardoor de wedstrijdleiding niet anders kon dan de race wederom stilleggen.

Weer een kwartier later volgde de tweede herstart van de race, die verder was ingekort tot zeven ronden. De grid voor deze sprintrace was hetzelfde als bij de eerste herstart, met Holgado op pole, voor Iván Ortolá, Guevara, Manuel González en Veijer op de vijfde positie. Van den Goorbergh nam nu op de vijftiende positie plaats.

Van den Goorbergh snel uitgeschakeld

Verder naar voren kwam Van den Goorbergh niet: na de herstart kwam de rijder van RW Racing GP in de openingsronde samen met José Antonio Rueda ten val in bocht 9. Ze waren daarmee niet de eerste uitvallers na de tweede herstart, want in bocht 3 was Joe Roberts al gecrasht na contact met een concurrent.

Vooraan ontstond meteen een gevecht om de overwinning tussen vier rijders. Guevara had de leiding in de openingsronde gegrepen en hij werd achtervolgd door Holgado, González en Ortolá. Veijer behield de vijfde plaats, maar moest wel een gaatje laten vallen richting het viertal vooraan. Vooral met dank aan González ging het viertal onderling het gevecht met elkaar aan. De Intact GP-rijder ging in de tweede ronde voorbij aan Holgado en opende vervolgens de jacht op Guevara.

Guevara hield de deur lang dicht, maar in de voorlaatste ronde vond González toch een gaatje om de leiding over te nemen. Het bleek de beslissende actie: met zeer verdedigende lijnen gaf de nummer twee van het vorige Moto2-seizoen zijn achtervolgers geen kans meer, wat hem voor het tweede jaar op rij de zege opleverde in Buriram.

Guevara en Holgado vergezelden González op het podium, met Ortolá op de ondankbare vierde plaats. Veijer stelde de vijfde plaats veilig, voor Celestino Vietti, Alonso López en Daniel Muñoz. De top-tien werd gecompleteerd door Deniz Öncü en Ayumu Sasaki en de resterende punten werden verdeeld door Arón Canet, Álex Escrig, Tony Arbolino, Baltus en rookie Alberto Ferrández.

De Moto2-rijders hebben de komende twee weekenden rust, voordat ze op 22 maart de Grand Prix van Brazilië afwerken.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Thailand

