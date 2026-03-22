Collin Veijer eenzaam naar P8 in Moto2-race Brazilië, Holgado wint
Collin Veijer is als achtste geëindigd in de Moto2 Grand Prix van Brazilië. Daniel Holgado won het gevecht om de zege van Daniel Muñoz, terwijl Zonta van den Goorbergh een moeizame race meemaakte.
Foto door: Red Bull KTM Ajo
Nog geen drie uur nadat Daniel Holgado pole-position pakte, namen de Moto2-rijders plaats op de startgrid in Goiânia voor de Braziliaanse GP. Op het warme Autódromo Internacional Ayrton Senna stond een race van 26 ronden op het programma voor de middelste Grand Prix-klasse. Collin Veijer mocht vanaf de zesde plaats beginnen aan de wedstrijd, terwijl Zonta van den Goorbergh vanaf P22 aan zijn jacht op punten mocht beginnen.
De start van de Nederlanders was niet geweldig. In de openingsronde viel Veijer terug naar de tiende positie, terwijl Van den Goorbergh ook enkele posities verloor. Laatstgenoemde moest bovendien een long lap-straf inlossen vanwege het veroorzaken van een crash in de Thaise GP. Toen de rijder van RW Racing GP die straf in de derde ronde inloste, viel hij terug naar de 27e en laatste plaats op de baan.
Helemaal vooraan verraste Álex Escrig door vanaf de derde startpositie de leiding te pakken, maar lang kon de Klint Forward-rijder er niet van genieten. Al in de tweede ronde nam de als elfde gestarte Daniel Muñoz het commando over, waarna Holgado hem een ronde later naar de derde plek terugwees. De polesitter sloeg in dezelfde ronde ook toe bij Muñoz om de koppositie te heroveren.
Veijer wist zich in de openingsfase weer terug te knokken naar de achtste plaats en in de zesde ronde belandde hij zelfs even op de zevende plaats door Alonso López te passeren. Twee ronden later verloor hij die plek echter weer aan Izán Guevara, die vanaf de dertiende startpositie bezig was met een opmars. Nog in dezelfde ronde verschalkte hij Tony Arbolino voor de zesde plaats.
Vervolgens dichtte Guevara het gat richting David Alonso op de vijfde plaats. De Aspar-rijder was zelf al terug naar voren gereden na een slechte start, maar leek daarmee ook iets te veel van zijn banden te vragen. Het leidde in de veertiende ronde tot een inhaalactie van Guevara, waarna ook Arbolino hem verschalkte. Alonso wist drie ronden later echter terug te slaan bij de Fantic-rijder, om in de negentiende ronde ook weer langs Guevara te gaan.
Holgado had in deze fase van de race een voorsprong van een kleine seconde opgebouwd richting Muñoz en Escrig, maar daar kwam verandering in. Terwijl Escrig langzaam maar zeker terrein begon te verliezen, slaagde Muñoz erin om zijn achterstand op de leider te verkleinen. Met drie ronden te gaan zette de Spanjaard van Italtrans dan ook de aanval in om de leiding te heroveren.
Dat lukte in eerste instantie, maar bij het ingaan van de voorlaatste ronde sloeg Holgado op topsnelheid terug. Hij sloeg daarna meteen een gaatje op Muñoz en dat bleek genoeg om de overwinning in Brazilië veilig te stellen. Achter Muñoz ging de laatste podiumplaats naar Manuel González, die in de laatste ronde profiteerde van een foutje van Escrig.
Escrig scoorde met P4 zijn beste resultaat in de Moto2, terwijl Alonso de strijd om de vijfde plaats nipt won van Guevara. Arbolino volgde op de zevende stek, met Veijer in niemandsland op de achtste positie. Celestino Vietti en Iván Ortolá completeerden de top-tien in de tweede Moto2-race van 2026. Voor Van den Goorbergh werd het een moeilijke race, waarin hij als 24e en laatste over de finish reed.
Komend weekend komt de Moto2 alweer in actie, want dan staat de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma.
Uitslag: Moto2 Grand Prix van Brazilië
|Pos
|Rijder
|#
|Motor
|Ronden
|Tijd
|Interval
|Km/u
|Uitgevallen
|Punten
|1
|D. Holgado CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|26
|
35'46.382
|25
|2
|
D. Muñoz Italtrans Racing Team
|17
|Kalex Moto2
|26
|
+1.226
35'47.608
|1.226
|20
|3
|M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|26
|
+3.916
35'50.298
|2.690
|16
|4
|Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|26
|
+4.497
35'50.879
|0.581
|13
|5
|D. Alonso CFMOTO Inde Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|26
|
+8.652
35'55.034
|4.155
|11
|6
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|26
|
+8.778
35'55.160
|0.126
|10
|7
|T. Arbolino Fantic Racing
|14
|Kalex Moto2
|26
|
+9.683
35'56.065
|0.905
|9
|8
|C. Veijer KTM Ajo
|95
|Kalex Moto2
|26
|
+11.198
35'57.580
|1.515
|8
|9
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|26
|
+11.890
35'58.272
|0.692
|7
|10
|I. Ortolá QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Kalex Moto2
|26
|
+12.718
35'59.100
|0.828
|6
