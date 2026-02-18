Collin Veijer ongedeerd na stevige crash op laatste dag Moto2-test Jerez

Dinsdag sloot de Moto2 de tweedaagse test op het Circuito de Jerez af. Tussen 10.00 uur en 18.00 uur kregen de rijders voor de tweede dag op rij de kans om hun motorfietsen te testen en te werken aan de basisafstelling voor het aankomende seizoen. Doordat de test van vorige week in Portimão verregende, was het niet verwonderlijk dat er ook op de laatste testdag voor de seizoensstart veel werd gereden.

Ook lag het tempo dinsdag weer hoog. Nadat acht rijders - onder wie Collin Veijer - maandag al onder het officiële ronderecord doken, waren er op de slotdag van de test maar liefst veertien rijders die sneller waren dan de 1:39.564 die Deniz Öncü vorig jaar noteerde tijdens de tweede vrije training voor de GP van Spanje.

De snelste tijd was enigszins verrassend voor Forward-rijder Álex Escrig, die met 1:38.815 als eerste Moto2-rijder onder de 1 minuut en 39 seconden dook. Op ruim twee tienden volgden Celestino Vietti, Alonso López en Barry Baltus als nummers twee, drie en vier, met Izan Guevara op de vijfde positie. Ivan Ortolá, David Alonso, Filip Salac, Daniel Muñoz en Manuel González completeerden de top tien.

Veijer was dinsdag een fractie sneller dan zijn snelste tijd op maandag, maar een plek in de top tien zat er niet in. De KTM Ajo-rijder moest het uiteindelijk doen met een dertiende plaats en na afloop bleek hij tevreden, al gaf hij ook toe dat hij zeker geen vlekkeloze dag had beleefd.

"Dit was weer een goede dag. We hebben veel ronden gereden en we genoten ervan om hier in Jerez op de motor te zitten", liet Veijer na afloop van de test optekenen. "Het weer was heel goed en de omstandigheden op de baan waren fijn, dus we konden veel dingen uitproberen."

Een van de dingen waar Veijer mee aan de slag ging, was de zachte band. Die liet hij op maandag nog links liggen. "Maar helaas lukte het niet om een perfecte ronde te rijden. En aan het einde van de dag hadden we nog meer dingen te testen, maar ik had een zware crash bij het uitkomen van bocht 3. Ik ben oké en dat is het belangrijkste, dus we gaan nu uitrusten en binnenkort naar Thailand voor de start van het seizoen."

Zonta van den Goorbergh beleefde een zeer productieve laatste testdag in Jerez. Foto door: RW Racing GP

Veijer eindigde dinsdag ruimschoots voor landgenoot Zonta van den Goorbergh. De rijder van RW Racing GP was met 94 ronden de op een na productiefste rijder van de dag, maar ook was hij een van de zeven rijders die niet onder de 1 minuut en 40 seconden doken. Een 1:40.144 leverde Van den Goorbergh uiteindelijk de 24e plek op.

"We hebben de afgelopen twee dagen hard gewerkt. Vooral maandag was een goede dag voor ons, waarop we aan veel dingen hebben kunnen werken. We probeerden de motor te leren kennen en hebben met het team samengewerkt om te proberen elkaar te begrijpen", blikte Van den Goorbergh terug op zijn test, waarin hij ook kon wennen aan zijn nieuwe crew, aangevoerd door crew chief Javier Álvarez.

"Ik heb een nieuwe crew chief, data-engineer en monteur, dus we hebben tijd nodig om aan elkaar te wennen", aldus Van den Goorbergh. "Iedereen heeft deze winter heel hard gewerkt, maar we hebben ook nog veel werk te verzetten. Ik geloof echter in het werk dat we tot nu toe verricht hebben, dus ik kijk ernaar uit om naar Thailand te gaan."

Het Moto2-seizoen 2026 wordt op 1 maart afgetrapt met de GP van Thailand.