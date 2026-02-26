Veijer ambitieus voor tweede Moto2-seizoen: "Fitter en beter voorbereid"

Dit weekend begint Collin Veijer in Thailand aan zijn tweede seizoen in de Moto2. Vorig jaar debuteerde hij in de middelste klasse van de Grands Prix en nadat hij aanvankelijk wat tijd nodig had om zich aan te passen na twee jaar in de Moto3, sloot hij het seizoen sterk af met onder meer een podiumplaats in de GP van Portugal. Het leidde tot een vijftiende plaats in het kampioenschap.

Voor dit jaar heeft Veijer grotere ambities. "Ik denk dat in de top-vijf eindigen dit jaar één van mijn belangrijkste doelen is", blikt hij vooruit op het aankomende Moto2-seizoen. "Natuurlijk heb ik nog andere dingen in mijn hoofd die ik zou willen bereiken, maar daar wil ik me nu niet op richten. We moeten het stap voor stap doen, en ik denk dat in de top-vijf eindigen een ambitieus maar realistisch doel is."

Meer over Collin Veijer: Moto2 Interview: Hoe Collin Veijer bewogen Moto2-jaar omboog tot sterke slotfase

De winter in de aanloop naar zijn Moto2-debuut verliep onstuimig voor Veijer door het verlies van zijn neefje, iets wat de nodige invloed op hem had in de eerste fase van het seizoen. De afgelopen winterperiode is een stuk beter verlopen. "Deze winter was op persoonlijk vlak veel makkelijker, dus ik ben fitter en beter voorbereid dan vorig jaar", stelt de 21-jarige Nederlander.

"Mentaal ben ik nu zeker sterker, en over het algemeen voel ik me veel beter. Bovendien hebben we veel dagen op de motor of een motorfiets gezeten. Ik denk dat ik deze winter maar vijf dagen thuis in Nederland ben geweest. Ik ben de hele tijd op Mallorca of in Barcelona geweest, of in ieder geval in Spanje. Ik heb veel kwalitatieve tijd besteed aan de voorbereiding op dit seizoen."

De tests in de aanloop naar het Moto2-seizoen verliepen voorspoedig voor Veijer. Foto door: Red Bull KTM Ajo

In zijn debuutjaar in de Moto2 heeft Veijer ook het nodige geleerd wat hij in 2026 weer kan toepassen. Zo geeft hij aan over het algemeen rustiger te zijn geworden en hecht hij minder waarde aan wat mensen over hem zeggen en denken. "Ik luister veel naar mijn inner circle, de mensen die bij me zijn: mijn team, mijn ouders, mijn manager, mijn coach en mijn beste vriend. Dat is alles", zegt Veijer.

"Ik luister niet naar anderen die over mij praten. Zelfs als het een heel belangrijk iemand is, zal het me niet zo veel doen. Ik ben meer gefocust en maak me minder zorgen over bepaalde situaties, want je moet altijd gefocust blijven, hard werken en pieken en dalen vermijden om consistentie en potentieel te kunnen laten zien. Ik ben gefocust op mezelf, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is."

Toch denkt Veijer niet dat hij als rijder enorm is veranderd ten opzichte van zijn eerste Moto2-jaar. "Ik denk dat het meer een kwestie is van in sync komen met de motor, hem begrijpen, weten hoe je ermee moet rijden en hoe je in elke situatie moet reageren", aldus de rijder van KTM Ajo. "Nu begrijp ik elke situatie veel beter, en dat helpt me ook buiten de baan om me goed te voelen over mezelf en mijn omgeving."