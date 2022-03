Celestino Vietti vertrok van pole-position in de twintig ronden durende wedstrijd op het Losail Circuit. Hij was aan het begin van de race een maatje te groot voor de tegenstanders en sloeg direct een gaatje. De Italiaanse coureur van de VR46-formatie bouwde zijn voorsprong halverwege de wedstrijd op naar anderhalve seconde. Hij kreeg aanvankelijk Aron Canet mee in zijn kielzog, maar de gedecoreerde Spanjaard kon het tempo van Vietti niet volgen. Met nog zo’n vijf ronden te gaan moest Canet de witte vlag hijsen in de strijd met Vietti, hij nam genoegen met de tweede plaats.

Canet kon dat doen omdat het gevecht om de derde plaats bijzonder hevig was. Ai Ogura nam het op tegen de Marc VDS-coureurs Sam Lowes, Tony Arbolino en Augusto Fernandez. Allemaal reden ze op enig moment op die derde plaats, maar Ogura en Lowes maakten aan het eind van de wedstrijd de beste indruk. Lowes, gehinderd door een polsblessure, moest de strijdbijl in de laatste ronde begraven. Ogura hield de derde plek vast, maar Fernandez zocht in de laatste ronde naar een gaatje om toe te slaan.

Dat gaatje kwam er in de voorlaatste bocht. Fernandez zette zijn machine in de voorlaatste bocht aan de binnenkant bij Ogura en nam de derde plek over. Ogura probeerde terug te komen in de laatste bocht, maar verloor grip aan de voorkant. Hij leek onderuit te gaan, maar kwam in zijn val tegen Fernandez aan en bleef op miraculeuze wijze overeind. Ook Fernandez verloor snelheid door de aanraking, Sam Lowes kwam onderdoor en mocht als derde naar het podium met racewinnaar Celestino Vietti en Aron Canet.

Fernandez eindigde als vierde, terwijl Ogura ook Arbolino nog voor zich moest dulden en zesde werd. Jorge Navarro kwam als zevende aan de finish voor Joe Roberts en Marcel Schrotter. Jake Dixon werd elfde voor Moto3-wereldkampioen Pedro Acosta. Het Spaanse supertalent ging in de eerste bocht veel te wijd waardoor hij de race feitelijk van achteren moest aanvangen. Hij sleepte met een twaalfde plaats nog een paar knappe punten uit het vuur.

Bendsneyder verbijt de pijn, Van den Goorbergh houdt aansluiting

De Nederlandse coureurs speelden zondag geen rol van betekenis om de punten, maar dat lag ook niet helemaal in de lijn der verwachting. Bo Bendsneyder begon voortvarend en lag zelfs even op de vijftiende plaats. Pijn van de sleutelbeenbreuk speelde hem gedurende het weekend steeds meer parten. Bendsneyder kwam op de negentiende plaats aan de finish.

Voor Zonta van den Goorbergh was het de eerste keer dat hij een complete raceafstand reed en hij verweerde zich kranig. De 16-jarige Brabander bracht het grootste deel van de race door met mede-debutanten Sean Dylan Kelly en Niccolo Antonelli. In de slotfase van de wedstrijd wist Van den Goorbergh zijn Amerikaanse tegenstander nog te verschalken, waardoor hij als 24ste geklasseerd werd.

Van den Goorbergh eindigde daarmee nog voor zijn teamgenoot Barry Baltus. De Belg kwam eerder in de wedstrijd al bijna ten val, maar kon zich toen redden. In de laatste ronde ging het alsnog mis en eindigde Baltus in de grindbak.

Het Moto2-seizoen gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Indonesië.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Qatar

Uitslag volgt.