Vietti verrast met Moto2-pole Sachsenring, Bendsneyder op P15

Nadat Collin Veijer de pole-position voor de Moto3-race op de Sachsenring had veiliggesteld, was het de beurt aan de Moto2 om te kwalificeren voor de Grand Prix van Duitsland. Bo Bendsneyder hoefde zich om 13.50 uur nog niet te melden voor het eerste segment van de kwalificatie, want hij plaatste zich zaterdagochtend rechtstreeks voor Q2. Dat gold niet voor landgenoot Zonta van den Goorbergh, die zodoende wel aan de slag moest in Q1. Met Celestino Vietti en Albert Arenas bevond de RW Racing GP-rijder zich in ieder geval in goed gezelschap.

Van den Goorbergh slaagde er in Q1 echter niet in om plaatsing voor Q2 af te dwingen. Gehinderd door fysiek ongemak sloot de Nederlander zijn sessie voor het zwaaien van de geblokte vlag al af, en dat deed hij met de veertiende tijd op een seconde van de snelste man. Dat was uiteindelijk Vietti, die 1.23.111 op de klokken zette en daarmee een halve tiende sneller was dan Dennis Foggia. Dat tweetal kreeg in Q2 gezelschap van Intact GP-duo Darryn Binder en Senna Agius. Jaume Masià en Daniel Muñoz, de teamgenoten van Bendsneyder bij Preicanos, vielen daardoor net buiten de boot met de vijfde en zesde tijd.

Vietti verrast, WK-leider García crasht

In het tweede segment kwam Diogo Moreira uitstekend uit de startblokken door met zijn eerste ronde 1.23.042 op de klokken te brengen, een tijd die na vijf minuten met 0.015 seconde werd aangescherpt door Tony Arbolino. Moreira keerde zelfs als nummer drie terug naar de pits na zijn eerste run, omdat Ai Ogura zich nog tussen Arbolino en de Braziliaan nestelde. De verschillen waren over de gehele linie overigens bijzonder klein, aangezien nummer vijftien Somkiat Chantra slechts drie tienden toegaf op Arbolino. Bendsneyder wist in de eerste run niet te overtuigen, hij kwam acht tienden tekort op de snelste tijd en was daarmee zeventiende.

De beslissing in de strijd om pole zou uiteindelijk pas vallen in de slotminuten van de kwalificatie. In het kielzog van WK-leider Sergio García, die later nog zou vallen in de eerste bocht, ging Vietti verrassend naar 1.22.778 en daarmee de snelste tijd. Agius sloot nog verrassender aan op de tweede positie, al moest hij die later afstaan aan Jake Dixon en wist ook Fermín Aldeguer zich voor hem te nestelen. In de laatste vliegende ronde slaagde echter vrijwel niemand er nog in om een verbetering te noteren, waardoor Vietti de pole veiligstelde, voor Dixon en Aldeguer. Agius noteerde de vierde tijd, voor Manuel González, en Arbolino, Ogura, Moreira, Marcos Ramírez en Alonso López completeerden de top-tien. Bendsneyder werkte zich met zijn laatste ronde nog op naar de vijftiende startpositie.

Uitslag kwalificatie Moto2 GP van Duitsland