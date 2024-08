Vietti grijpt Moto2-pole op Red Bull Ring, Nederlanders buiten top-tien

Voorafgaand aan de kwalificatie van de Moto2 in Oostenrijk werd duidelijk dat Ai Ogura de rest van het weekend niet meer opstapt. De Japanner, die volgend jaar promoveert naar de MotoGP, heeft botjes in zijn rechterhand gebroken en is om die reden niet fit verklaard. De overige 31 rijders waren wel van de partij voor de strijd om de startposities, zo ook Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder. Zij wisten geen rechtstreekse plaatsing voor Q2 af te dwingen, maar ze bevonden zich in goed gezelschap. Ook Fermín Aldeguer werd - voor het tweede weekend op rij - veroordeeld tot Q1.

Na de eerste runs van Q1 vielen Bendsneyder en Van den Goorbergh buiten de boot voor een plekje in Q2, want ze bivakkeerden op de vijfde en zevende plaats. Albert Arenas was op dat moment de snelste met 1.34.364, met Aldeguer, Senna Agius en Jaume Masià op de overige plekken die recht gaven op deelname aan het tweede segment. In de slotfase werd echter nog behoorlijk versneld, onder meer door Van den Goorbergh. Hij klokte 1.34.300 om als snelste door te dringen tot Q2, op de voet gevolgd door Aldeguer en Arenas. Dennis Foggia verloor zijn vierde tijd wegens track limits, waardoor Agius alsnog doordrong tot het tweede segment. Bendsneyder viel met een ruime tiende buiten de boot en eindigde op P6, wat de 20ste startpositie inhoudt voor de race op zondag.

Vietti slaat toe na korte rode vlag

Een korte onderbreking volgde voordat de achttien geplaatste rijders om 14.10 uur de baan op gingen voor het tweede deel van de kwalificatie en de strijd om pole-position. De sessie van een kwartier ging voortvarend van start voor Sergio García. De WK-leider, die de snelste man van de vrije trainingen was, opende het bal met 1.33.992 en dat was genoeg om het veld aan te voeren op het moment dat na vijf minuten de rode vlag werd gezwaaid. Manuel González ging kort na het rijden van de derde tijd hard onderuit bij het uitkomen van bocht 2B en het duurde even voordat hij weer op eigen benen stond, waardoor de sessie even werd stilgelegd.

Zo'n vijf minuten later werd Q2 hervat en de verbeteringen lieten vervolgens niet lang op zich wachten. Celestino Vietti nam de koppositie over met 1.33.855, terwijl Arón Canet P2 overnam van García. In de slotfase probeerden de rijders nog een aanval te doen op de snelste tijd, maar zonder succes. Vietti eiste zodoende pole-position op voor de Moto2-race in Oostenrijk, vlak voor Canet en García. Tony Arbolino pakte de vierde startplek, voor Alonso López en Jake Dixon. Marcos Ramírez, Somkiat Chantra, González en Izan Guevara completeerden de top-tien, waarin Van den Goorbergh dus ontbrak. Hij stond tijdens de rode vlag nog zesde, maar zakte uiteindelijk weg naar de vijftiende startpositie.

De Moto2 Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 12.15 uur.

Uitslag Q2 Moto2 Grand Prix van Oostenrijk