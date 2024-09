Vietti wint heroïsch gevecht om Moto2-zege in Emilia-Romagna

Twee weken geleden werkte Bo Bendsneyder in Misano zijn (voorlopig) laatste Moto2-race af. Dit weekend is de klasse opnieuw te gast op het Italiaanse circuit, ditmaal dus zonder de Rotterdammer. Wel van de partij bij de GP van Emilia-Romagna was Zonta van den Goorbergh, die zaterdag een van zijn beste kwalificaties van het seizoen kende met een achtste startpositie als resultaat. Helemaal vooraan mocht Arón Canet de race over 22 ronden vanaf pole-position aanvangen, met Joe Roberts en Tony Arbolino naast hem op de eerste rij.

Van dat gezelschap kwam Arbolino het beste van zijn plek bij de start, die al om 11.15 uur plaatsvond. De Marc VDS-rijder greep de leiding, voor Celestino Vietti, Canet en kampioenschapsleider Ai Ogura. De Japanner had daar vanaf de zevende startpositie wel een gewaagde actie in de eerste bocht voor nodig. Van den Goorbergh verloor bij de start een positie, waarna hij in de achtste bocht wijd ging en terugviel naar de elfde positie. Een ronde later ging het helemaal bergafwaarts voor de rijder van RW Racing GP met een val in bocht 14. Van den Goorbergh kon wel weer op zijn Kalex stappen, maar keerde met twee ronden achterstand terug in de race en was dus kansloos voor een goed resultaat. Later in de race parkeerde hij zijn motorfiets zelfs in de pits.

Vooraan had Arbolino meteen een gaatje geslagen, maar Vietti en Canet lieten het verschil niet groter worden dan acht tienden. Ogura kon het tempo niet helemaal volgen, maar was wel snel genoeg om stand te houden op de vierde stek. Op het moment dat Vietti en Canet het gaatje met Arbolino steeds iets verkleinden, crashten Deniz Öncü en Jaume Masià in de vijfde ronde uit de race. Een ronde later waren er opnieuw crashes, die ditmaal grotere implicaties hadden voor de titelstrijd. Eerst schoof Jake Dixon, de nummer vijf in de tussenstand, onderuit in bocht 2, luttele seconden later overkwam Sergio García hetzelfde in bocht 1. Ook voor de nummer twee van het kampioenschap kwam de race hierdoor vroegtijdig ten einde.

Prachtige strijd om de overwinning

Het gaf Ogura een geweldige kans om zijn voorsprong in de titelstrijd uit te breiden, maar veel meer dan de vierde plek leek er eigenlijk niet in te zitten. De MT Helmets-MSI-rijder kwam juist onder druk te staan van Fermín Aldeguer, terwijl het voorste drietal richting de tweede helft van de race steeds dichter bij elkaar kwam. Vietti leek daarbij vooral aanstalten te maken om de aanval in te zetten bij Arbolino, maar daar kwam het niet van. Sterker nog, een momentje van de KTM Ajo-rijder in de zeventiende ronde opende de deur voor Canet om de tweede positie in bocht 2 over te nemen. Twee ronden later was het spel helemaal op de wagen. Arbolino ging in bocht 13 even wijd, wat Vietti en Canet de kans gaf om er voorbij te gaan. Canet greep in bocht 15 de leiding, waarna Arbolino in de laatste bocht de tweede plek heroverde na wederom een momentje voor Vietti.

Arbolino liet het er echter niet bij zitten en antwoordde in de voorlaatste ronde door de leiding na twee pogingen te heroveren. Toch zou hij niet winnen, want met nog drie bochten te gaan ging de Italiaan wijd om terug te vallen naar P3. Voor Canet en Vietti restte een sprint naar de finish, die met 0.029 seconde verschil gewonnen werd door laatstgenoemde. Hij zegevierde zodoende voor eigen publiek, voor Canet en Arbolino. Ogura deed uitstekende zaken in de titelstrijd met de vierde plek, gevolgd door Aldeguer en Roberts. Senna Agius reed een solide race op weg naar P7, voor Marcos Ramírez, Alonso López en Filip Salac op de tiende plek. De resterende punten waren voor Manuel González, Dennis Foggia, Izan Guevara, Somkiat Chantra en Jeremy Alcoba.

Volgende week komen de Moto2-rijders alweer in actie. Dan staat de Grand Prix van Indonesië op het programma.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Emilia-Romagna