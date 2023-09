Vietti voor eigen publiek naar Moto2-pole, Nederlanders in top-vijftien

Na de kwalificatie van de Moto3 ging de focus op het Misano World Circuit Marco Simoncelli naar de kwalificatie van de Moto2. De twee Nederlandse deelnemers in de klasse, Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh, slaagden er tijdens de derde vrije training niet in om direct een plekje in Q2 af te dwingen. Zodoende verschenen zij om 13.45 uur direct op de baan om via Q1 alsnog door te dringen tot de strijd om pole-position.

Ook Tony Arbolino, de nummer twee in de titelstrijd, stond in Q1 aan het vertrek. De Italiaan van Marc VDS Racing opende de sessie door 1.36.790 op de klokken te zetten. Dat bleef de snelste tijd, totdat Bendsneyder zijn eerste ronde voltooide en er met 1.36.676 onderdoor dook. In het kielzog van de Rotterdammer trapte Van den Goorbergh zijn kwalificatie af door de vijfde tijd te rijden. In zijn daaropvolgende ronden zou de Fieten Olie Racing GP-rijder zijn tijd verder aan blijven scherpen om zo naar de vierde stek te komen. Veel verbeteringen werden er niet genoteerd in de slotfase van Q1, waardoor Bendsneyder als snelste doorging naar Q2. Hij werd op slechts 0.001 seconde gevolgd door Arbolino, terwijl Manuel Gonzalez en Van den Goorbergh zich eveneens plaatsten. Dat ging ten koste van onder meer Fermin Aldeguer, die het met de 21ste startpositie moet doen.

Het viertal voegde zich bij de coureurs die zich na de trainingen rechtstreeks voor Q2 plaatsten, onder wie Van den Goorberghs teamgenoten Mattia Pasini en Barry Baltus. Het was echter Alonso Lopez die het bal opende met 1.37.076, al werd het tempo meteen opgevoerd. Zo klokte Celestino Vietti 1.36.751 en vervolgens 1.36.414, waarmee hij Gonzalez op slechts 0.007 seconde zette. Dat tweetal bezette halverwege de sessie nog altijd de eerste twee posities, met Pasini op P3. Van den Goorbergh had op dat moment de zesde tijd staan, Bendsneyder nam op dat moment plaats op P11.

WK-leider Pedro Acosta had op dat moment nog geen tijd gereden, iets wat hij met vier minuten te gaan alsnog deed. Met 1.36.281 nam hij meteen de eerste positie over, waar Vietti bij het vallen van de vlag met 1.36.201 nog onderdoor dook. Acosta was vervolgens nog bezig met een verbetering, maar kwam klem te zitten achter Baltus en brak zijn poging af. Daardoor pakt Vietti voor eigen publiek pole-position, met Acosta en Gonzalez op posities twee en drie. Aron Canet drukte Pasini in de slotfase nog naar de vijfde positie, voor de gevallen Lopez, Joe Roberts, Sam Lowes, Arbolino en Filip Salac op P10. Van den Goorbergh veroverde met P12 het laatste plekje op de vierde startrij, Bo Bendsneyder noteerde de vijftiende tijd en staat zodoende zondag op het laatste plekje van de vijfde rij.

Uitslag kwalificatie Moto2 Grand Prix van San Marino