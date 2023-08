Vietti naar eerste Moto2-zege van 2023, Bendsneyder pakt punt met P15

Kampioenschapsleider Pedro Acosta kende zaterdag geen vlekkeloze kwalificatie op de Red Bull Ring, maar ondanks een valpartij in Q2 pakte hij toch pole-position. De Spanjaard van Ajo Motorsport troefde Ai Ogura en Celestino Vietti af in de strijd om de eerste startpositie. Zonta van den Goorbergh plaatste zich direct voor Q2 en kwam daarin tot de dertiende startpositie, terwijl Bo Bendsneyder in Q1 strandde en genoegen moest nemen met de twintigste plek op de grid.

Vanaf de beste startpositie kwam Acosta uitstekend van zijn plek om de kopstart te pakken, voor de vanaf P4 vertrokken Jake Dixon, Ogura, Tony Arbolino en Vietti. Van den Goorbergh verloor enkele plekjes en kwam na de openingsronde door als nummer vijftien, terwijl Bendsneyder een plekje won en op P19 doorkwam. Vooraan bleek Arbolino het tempo niet helemaal te hebben, waardoor Vietti hem in de tweede ronde al te grazen nam. Acosta nam intussen al wat afstand van Dixon, die langzaamaan onder druk kwam te staan van Ogura.

In de vijfde ronde stuurde Ogura zijn Kalex van Honda Team Asia in bocht 3 langs Dixon. Een ronde eerder was Van den Goorbergh al onderuit gegaan in bocht 3. Die sectie van de baan bleek overigens een populaire plek voor valpartijen, want eerder crashten Sam Lowes en Darryn Binder al op dat punt, terwijl Alonso Lopez dat in de vijfde ronde deed. Bendsneyder profiteerde van deze valpartijen. Nadat hij in de eerste fase van de race nog wat posities verloor, kwam hij na vijf ronden door als nummer achttien.

Vooraan kon Ogura het tempo van Acosta goed volgen, totdat hij in de zevende ronde een foutje maakte. Dixon rook zijn kans en probeerde de aanval in te zetten, maar had daarbij geen succes. Acosta profiteerde optimaal van deze schermutselingen door zijn voorsprong uit te breiden tot 1,8 seconden. Ogura kwam in de daaropvolgende ronden wel weer iets dichterbij, maar zag tegelijkertijd Vietti steeds dichterbij komen. De Italiaan van Fantic Racing ging al voorbij aan Dixon en zette daarna de aanval in op de Japanner, die hij in de dertiende ronde opzij zette. Acosta had op dat moment echter nog altijd zo'n anderhalve seconde voorsprong.

Vietti beschikte op dat punt in de race over de meeste snelheid en de beste banden, waardoor hij Ogura achter zich kon laten en de jacht op Acosta kon openen. Binnen vijf ronden sloot hij aan bij de WK-leider, om in de achttiende ronde in bocht 6 toe te slaan. Het lukte Acosta vervolgens om aan te klampen bij Vietti, totdat het met nog iets meer dan twee ronden te gaan bijna tot een touché kwam. Die wist Acosta ternauwernood te voorkomen, maar het gaf Vietti de kans om wat afstand te nemen. Hij maakte in de laatste twee ronden geen fouten meer om zo zijn eerste zege van het seizoen en zijn vierde in de Moto2 te pakken.

Achter Vietti deed Acosta uitstekende zaken in het kampioenschap door als tweede over de finish te komen, terwijl Ogura het laatste plekje op het podium veiligstelde. Dixon hield daarachter stand op de vierde positie, voor Somkiat Chantra, Arbolino en Filip Salac. Sergio Garcia kwam als achtste over de finish, voor Fermin Aldeguer en de verrassende Lukas Tulovic. Dennis Foggia, Jeremy Alcoba, Izan Guevara en Marcos Ramirez pakten eveneens punten, net als nummer vijftien Bo Bendsneyder. Zonta van den Goorbergh vervolgde zijn weg nog na zijn valpartij, maar kreeg laat in de race nog een long lap-penalty voor het overschrijden van de track limits. Daardoor viel P22 hem ten deel.

Het Moto2-seizoen krijgt in het eerste weekend van september een vervolg met de Grand Prix van Catalonië op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Oostenrijk