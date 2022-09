Bo Bendsneyder had het vooral lastig met de banden bij de race in Spanje. “Het was een moeilijke race. Aan het begin ging het prima. Ik was in staat om me te mengen in het gevecht voor plek tien. Toen ik eenmaal in de groep zat was het lastig om andere rijders te passeren. Gedurende de laatste zes ronden had ik erg last van mijn voorband. Er was bijna geen grip. Het was moeilijk. Nu moeten we naar de data gaan kijken en de situatie analyseren. Ik kan niet wachten tot de Grand Prix van Japan!”

Waar de Rotterdammer nog aan de finish kwam, was het feest voor Zonta van den Goorbergh na zeven ronden afgelopen. In de openingsfase moest hij al een crash ontwijken, daarna ging hij zelf onderuit. “Het is heel jammer hoe we het weekend vandaag hebben beëindigd. Het hele weekend hebben we alle ronden alleen gereden, ook mijn snelste ronden, dus het tempo was echt goed. Dit willen we natuurlijk vasthouden in Japan en daar zullen we weer op dezelfde manier gaan werken. In de eerste ronde was ik betrokken bij de chaos van de crash van Marcel Schrötter die precies op mijn lijn onderuitging. Ik moest hem ontwijken waardoor ik helemaal terugviel. Toen kwam ik weer naar voren. Ik had Keminth Kubo ingehaald en zat kort achter Taiga Hada. Ik wilde geduldig blijven, maar bij het ingaan van de Corkscrew verloor ik de voorkant. Het tempo van de coureurs waar ik achter reed was niet hoog genoeg waardoor er niet genoeg gewicht op de voorkant zat en ik ten val kwam. Ik ben dus eigenlijk gecrasht omdat ik te langzaam ging.”

Ondanks het negatieve einde ziet Van den Goorbergh wel positieve punten richting de volgende races. “Het is natuurlijk ontzettend zuur, maar tot dat moment was het een sterke race en reed ik constante rondetijden. Ik was aan het pushen, maar niet te veel om de banden ietwat te sparen. Over het algemeen hebben we dit weekend goed werk geleverd. Nu kijken we uit naar Japan om daar deze lijn door te zetten.”