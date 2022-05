Bendsneyder tevreden met P7, Van den Goorbergh blij met finish

Bo Bensneyder zette zijn achtste startplek om in de zevende plek tijdens de race. De Rotterdammer evenaarde daarmee zijn beste resultaat van het seizoen. Vooral het feit dat hij het verschil kon maken op een circuit waar iedereen duizenden rondjes ervaring heeft, was een opsteker. “Het is echt een heel erg positief weekend geweest”, zegt Bendsneyder, die op dertien seconden van racewinnaar Ai Ogura finishte. “Het levert ons weer een top-tien op en dat is heel fijn op een circuit waar alle teams en rijders veel getest en gereden hebben, de verschillen waren daardoor heel klein. Het heeft er alle schijn van dat ons werk zich steeds meer begint uit te betalen.”

Bendsneyder is in het klassement opgeklommen tot de elfde plaats. “Natuurlijk wil ik graag op deze manier doorgaan, daar doen we ons best voor. Nu gaan we twee dagen testen in Barcelona.”

Van den Goorbergh ziet finishvlag weer na drie DNF’s

Zonta van den Goorbergh, RW Racing GP Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Voor de 16-jarige Zonta van den Goorbergh was de Grand Prix van Spanje de eerste race in bijna een maand waarin hij de finishvlag zag. In Termas lag de man uit Breda snel tegen de vlakte, in Austin werd hij van achteren aangereden en in Portimao werd hij het slachtoffer van de plotselinge regenval. “Het was vandaag niet de beste race van het seizoen voor mij, maar het belangrijkste is dat we de race uitgereden hebben en na een aantal tegenslagen dit keer de finish hebben gehaald’, stelt Van den Goorbergh. “Dit is zeker ook belangrijk omdat we zo belangrijke data hebben weten te verzamelen in deze drieëntwintig ronden tellende race.”

Van den Goorbergh begon vanaf de 24ste plek aan de wedstrijd, maar verloor in de openingsfase een paar plekken. “Mijn start was niet goed, ik was te voorzichtig bij het aanremmen van de eerste bocht. Daarna heb ik een solide race gereden en ben ik als negentiende gefinisht. Een plaats die we zeker niet hadden behaald als er voor me niet een aantal rijders uitgevallen waren, zo eerlijk moeten we ook zijn. Geen WK-punten, maar dat was voorafgaand aan de race ook niet de opzet gezien hoe de eerste twee dagen waren verlopen. Het belangrijkste van vandaag is dat we de race hebben uitgereden. Op naar Le Mans.”

Op zondag 15 mei komen Bendsneyder en Van den Goorbergh weer in actie tijdens de Grand Prix van Frankrijk.