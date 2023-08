Op het circuit van Silverstone was het de afgelopen dagen typisch Brits weer. Zonneschijn en regen wisselde elkaar geregeld af. De kwalificatie werd in verraderlijke omstandigheden afgewerkt, terwijl de race in droge condities plaatsvond. Bo Bendsneyder, die genoeg hersteld was van zijn blessure en zijn rentree maakte, begon nagenoeg achteraan op zondag. Het werd na een redelijke start toch een lastige middag voor de Nederlander. Door de crashes viel hij helemaal naar achteren, al wist hij toch plekken goed te maken. Bendsneyder kwam als zeventiende, maar buiten de punten over de finish.

Voor teamgenoot Taiga Hada werd het helemaal een zondag om snel te vergeten. Hij viel en brak daarbij meerdere middenhandsbeentjes. Een operatie is nodig om de boel weer op orde te krijgen. "Allereerst wil ik mijn teamgenoot beterschap wensen", zegt Bendsneyder. "Het was een lastige race, aangezien starten vanaf de 26ste plek nooit eenvoudig is. Kort na de start ging ik wijd in de eerste bocht. In de derde bocht was het vervolgens een grote puinhoop doordat er een coureur van de baan schoot. Dat had invloed op mij ploegmaat. Ik kon verder, maar wel vanaf de laatste plek."

Desondanks haalt de 24-jarige Rotterdammer ook een aantal positieve zaken aan: "We hebben een nieuw chassis getest. Dat leverde goede dingen op", gaat hij verder. "Toch is het zaak dat we blijven werken. Ik worstel nog steeds een beetje met het krijgen van een goed gevoel. Het hielp niet mee dat het amper droog was dit weekend. Maandag is er nog een test, die komt goed uit. Ik ga proberen zoveel mogelijk rondjes te rijden. Ik heb een goede testdag en een beter gevoel op de machine nodig. Ik wil het team wel danken voor al het verzette werk. Het voelt goed nadat ik een paar weken niet racete. We blijven ervoor gaan en de resultaten gaan komen!"