Bendsneyder kent 'soepele' voorbereiding op nieuw Moto2-seizoen

Het had niet veel gescheeld of Bendsneyder was nu bezig geweest met de voorbereiding op het seizoen van het WK Supersport. Na drie teleurstellende seizoenen leek het GP-avontuur van de coureur voorbij, totdat SAG Racing zich op het laatste moment meldde. Op de nieuwe Kalex van het Spaanse team, dat gefinancierd wordt met geld uit Indonesië, krijgt Bendsneyder een buitenkans. Nooit eerder reed hij op dé kampioensmachine in de Moto2 en nu heeft hij de kans zijn naam definitief te vestigen op het tweede niveau. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen reed Bendsneyder al een aantal dagen in Spanje, afgelopen weekend werd de aanloop naar het nieuwe seizoen afgesloten met de officiële pre-season test in Qatar.

Bendsneyder kijkt met een tevreden gevoel terug op de voorbereiding. “We hebben nu twee dagen in Valencia getest, twee dagen in Jerez en hier in Qatar drie dagen”, zegt hij in gesprek met Motorsport.com. De waarde van de driedaagse Qatar-test is door de weersomstandigheden overigens niet heel groot. “Eigenlijk is het door de omstandigheden in Qatar drie keer een uur in plaats van drie hele dagen. We hebben niet heel veel rondjes gemaakt, maar wel genoeg informatie verzameld voor het raceweekend van volgende week. De motor voelde al heel snel goed aan en [de samenwerking met] het team ook. Begin dit jaar ben ik een paar weken bij het team in Spanje geweest, dus helemaal nieuw was het niet meer. Het enige nieuwe was de Kalex en daar kon ik snel aan wennen. Ik voel me super in het team, het werkt heel fijn. Ik hoop dat we een mooi seizoen kunnen hebben, ik kan niet wachten om te beginnen. Het team is erg gemotiveerd en dat ben ik ook. We kijken in dit stadium nog niet echt naar resultaten, maar werken ontzettend hard en dan komen de resultaten vanzelf.”

Een goede basis

Na een seizoen op de Mistral-machine van Tech3 reed Bendsneyder de afgelopen seizoenen met het relatief nieuwe NTS-frame van het Nederlandse RW Racing. Een echt succesvol huwelijk werd het niet. De nieuwe Kalex vraagt wat aanpassing in de stijl van Bendsneyder, maar verder is het geen sprong in het diepe. “De aanpassing was niet heel erg groot, het is gewoon een andere fiets”, vervolgde hij. “Dit is een motor waar kampioenschappen mee gewonnen zijn. Er doen heel veel motoren [van dit type] mee in dit kampioenschap, er is heel veel informatie en daardoor is de basis gewoon beter ten opzichte van de NTS, maar dat is logisch. Je moet met deze motor een beetje rustiger rijden en zorgen dat je iets vloeiender bent in vergelijking met de NTS. Dat is eigenlijk het grootste verschil.”

Stapsgewijs boekte Bendsneyder tijdens de sessies in Qatar progressie. Op de laatste dag werd een racesimulatie afgewerkt en een kwalificatiesimulatie. Dat laatste leverde een zesde tijd op in de rangschikking, twee tienden achter koploper Sam Lowes. “De eerste dag in Qatar was het een beetje zoeken naar een goede afstelling, maar we stonden er eigenlijk niet heel ver achter. We stonden P14 op de eerste dag, maar we wisten ook wat we moesten doen om het goed te krijgen. Omdat we maar één sessie per dag hadden waarin de omstandigheden goed waren, konden we eigenlijk alleen die sessie optimaal gebruiken. Daar hebben we die stap gemaakt en op de laatste dag was dat hetzelfde. De stappen waren goed.”

Om zijn prestaties te verbeteren kan Bendsneyder vooral aan zichzelf werken, juist omdat de basis van de Kalex al zo goed is. “Echt veel marge is er niet, ik zat nu op twee tienden van de snelste man en met een ideale ronde was het een tiende geweest. Ik moet zelf proberen om een goed rondje aan elkaar vast te rijgen. Daarnaast leer ik nog wel veel van [de stijl met] deze motor, ik moet nog iets vloeiender gaan rijden. Dat kost tijd, maar stap voor stap werken we daaraan.”

Coronavaccin

In Qatar is een groot deel van de MotoGP-paddock inmiddels voorzien van een coronavaccin. Het is onderdeel van een samenwerking tussen de Qatarese overheid en Dorna Sports, de organisatie achter het wereldkampioenschap. In Nederland zou Bendsneyder voorlopig nog even geduld moeten hebben, maar in Qatar heeft hij zijn eerste dosis van het Pfizer-vaccin gehad: “Het eerste vaccin heb ik al gehad en over een kleine twee weken [na de GP van Doha] krijg ik de tweede.”

Vrijdag beginnen de trainingen voor de Grand Prix van Qatar. Zondag begint de race om 17.20 uur Nederlandse tijd.