Bendsneyder veertiende in Moto2-kwalificatie op Le Mans

De verschillen waren in Q1 zeer klein. Fermin Aldeguer noteerde daarin de beste tijd met 1.36.454. Tweede man Lukas Tulovic eindigde op 0.085 als tweede. Bo Bendsneyder was slechts negen duizendsten langzamer dan de Duitser en mocht als derde door naar Q2. Ook Barry Baltus van Fieten Olie Racing GP overleefde de schifting. De Belgische piloot pakte het vierde en laatste Q2-ticket. Teammaat Zonta van den Goorbergh bleef steken op de achtste plaats, goed voor P22 op de startopstelling voor de race.

In Q2 wist Bendsneyder uiteindelijk niet onder zijn beste Q1-tijd te komen, als gevolg van een crash. Hij noteerde 1.36.726 als scherpste chrono, goed voor de veertiende startplaats. Baltus deed het met 1.36.437 iets beter. Hij begint zondag vanaf P10 aan de race. De pole ging, net als bij de vorige race in het Spaanse Jerez, naar Sam Lowes. De Brit klokte 1.35.791. Alonso Lopez vloog in de eindfase naar de tweede plek. Lowes' Marc VDS-teamgenoot en WK-tweede Tony Arbolino legde beslag op de derde plek op de voorste startrij.

Met nog drie minuten op de klok was er een geweldige redding van Celestino Vietti, die bijna onderuit ging maar wonder boven wonder overeind bleef. De Italiaan werd nog zesde, vlak achter WK-leider Pedro Acosta. Aron Canet ging in de slotfase onderuit bij bocht 1. Zijn crash leidde tot een rode vlag, maar toen was de tijd ook al voorbij. Canet, derde in het kampioenschap, stelt zich zondag als dertiende op.

De Moto2-race op Le Mans begint zondag om 12.15 uur.