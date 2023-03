Bendsneyder solide in top-tien Moto2-test Portimao, Acosta snelste

De driedaagse pre-season test werd dit weekend verreden in de Algarve, waar aankomend weekend het nieuwe seizoen begint. Op de laatste dag noteerden de rijders logischerwijs de snelste tijden. Pedro Acosta begint als een van de topfavorieten aan het seizoen. De KTM Ajo-coureur produceerde 1.41.907 in de zevende van in totaal negen testsessies op het circuit van Portimao. Dat was de snelste tijd van het hele weekend. Hij stond daarmee precies zeven honderdsten van een seconde los van Fermin Aldeguer, die de tweede plek bezette. Aron Canet was de snelste op de eerste dag, maar eindigde op de slotdag als derde. Hij gaf bijna twee tienden toe op landgenoot Acosta.

Somkiat Chantra noteerde zijn snelste tijd ook in de zevende oefensessie, het drietal daarachter deed dat in de achtste oefensessie: Sam Lowes werd vijfde voor Tony Arbolino en Bo Bendsneyder. Met 1.42.334 heeft de Rotterdammer weer een stap gezet in de top-tien, waar hij dit jaar vaker hoopt mee te doen. Bendsneyder maakte het gehele weekend een goede indruk. Vrijdag eindigde hij op de vijfde plek, zaterdag noteerde hij de negende tijd aan het eind van de sessies. “Het zijn een paar hele goede testdagen geweest, ik dank mijn team voor het harde werk deze dagen”, zegt Bendsneyder. “We hebben de kans gehad om de motor te prepareren voor de start van het seizoen, we hadden een goed plan om heel veel dingen te testen. Tijdens de eerdere privétest in Jerez ging het goed, maar hier hebben we echt een stap gemaakt. Op de laatste dag hebben we ook nog een racesimulatie gedaan, dat ging heel goed. Ik kan niet anders dan tevreden zijn met de test.”

De Belg Barry Baltus was tijdens de test ook een vaste waarde in de top-tien. Hij stond zondag aan het eind van de dag op de achtste plek met een 1.42.449. Hij hield daarmee racewinnaar Jake Dixon achter zich, ook nieuwbakken Ajo KTM-rijder Albert Arenas hield de RW-rijder achter zich.

Die andere RW-rijder, Zonta van den Goorbergh, maakte op de laatste dag een aardige sprong met zijn snelste tijd. Bleef hij de eerste twee dagen steken in de 1.44’ers, op de laatste dag perste hij er een 1.43.121 uit. Dat was goed voor de achttiende tijd. Ook op dat vlak was er tevredenheid bij het team dat vanaf dit jaar door het leven gaat als Fieten Olie Racing GP.