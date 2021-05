Bendsneyder werd vorige week woensdag in Barcelona geopereerd aan arm pump en had daarna een korte periode om zichzelf klaar te stomen voor het raceweekend in Le Mans. Ondanks dat Bendsneyder in de tweede training tot de tiende tijd kwam en daarmee goede kans maakt op rechtstreekse plaatsing voor Q2, ging het niet vanzelf bij de Rotterdammer. “Ik moet zeggen dat het niet slecht was, ik heb wel degelijk kracht in de arm”, aldus Bendsneyder. “Maar ik heb veel pijn als ik op het gas ga en dat komt door de hechtingen. Ik ben nog niet echt heel mobiel qua beweging, het was een ramp. We hebben vandaag van alles gedaan om dat beter te doen, maar omdat de operatie nog maar een week geleden is heeft het ook tijd nodig.”

Er werd vrijdag flink wat regen voorspeld in Le Mans, maar uiteindelijk reden Bendsneyder en zijn collega’s in de Moto2-klasse beide sessies op een droge baan. “Dat was vreemd, maar we hadden dus twee droge sessies. In de eerste training waren er nog wat natte plekken, maar verder voelde het goed. Ik deed een lange run zodat we konden leren welke richting we moesten kiezen. In de tweede sessie stond er veel wind en moesten we ons aanpassen. Aan het begin hadden we daar wat moeite mee, maar na een aanpassing had ik ineens heel veel grip. Het team heeft hard gewerkt om de motor steeds aan te passen. Daarna voelde het beter.”

De SAG-coureur kiende uiteindelijk een plan uit waardoor hij aan het eind van de sessie niet onder druk stond. “We waren in de gelukkige omstandigheid dat we vroeg een snelle ronde konden rijden, aan het eind waren er veel gele vlaggen en werden er rondjes geschrapt. Ik ben blij met de tiende plaats. Het doel was om bij de eerste veertien te staan.”

Bendsneyder was flink sneller dan teamgenoot Thomas Lüthi. De ervaren Zwitser kwam niet verder dan de negentiende tijd.